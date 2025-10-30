Como o uniforme da Emirates se tornou um ícone de elegância e tradição

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Desde 1985, a Emirates investe nos uniformes da tripulação da Emirates, trazendo informação de moda para os voos. A combinação de cores clássicas, o chapéu icônico e o véu marcaram a tripulação de uma das companhias aéreas mais famosas do mundo. Criado para ser atemporal, o uniforme alia estilo e praticidade, garantindo conforto e uma aparência impecável mesmo nos voos mais longos.

De acordo com a companhia aérea, os tecidos possuem nanorrevestimento para resistir a manchas e vincos, garantindo uma aparência impecável mesmo durante os voos mais longos e mantendo o conforto essencial para a tripulação.

Os primeiros passos em 1985

Na década de 1980, a Emirates apresentou seu primeiro uniforme, que simbolizava as dunas de areia dos Emirados Árabes Unidos. As comissárias usavam uma jaqueta bege com debrum vermelho, saia abaixo do joelho e blusa creme. O toque final era o chapéu vermelho com um véu branco, cujas sete pregas representavam os sete emirados do país.

Uniforme da Emirates, em 1985Divulgação

Inovações e toques culturais

Em 1987, o design foi atualizado com um paletó bege trespassado e uma saia mais longa. No verão, a companhia introduziu um vestido "Safári de Verão", mais leve e confortável. Nessa época, as tripulantes da Primeira Classe também utilizavam um traje árabe tradicional, o "Thoub", ao servir café e tâmaras.

Uniforme da Emirates, em 1987, e a versão verão, à direitaDivulgação

A modernidade de Paco Rabanne

Uma década depois, em 1997, o estilista espanhol Paco Rabanne foi convidado para modernizar o visual. Ele manteve as cores clássicas, mas aplicou cortes mais limpos, alinhados à estética dos anos 1990. O uniforme masculino também foi repaginado, passando a combinar jaquetas azul-marinho com calças bege e sapatos marrons.

Uniforme da Emirates, em 1997Divulgação

O visual para a era do A380

Com a chegada do primeiro Airbus A380, em 2008, veio a versão do uniforme que se tornou a base para o atual. Desenhado internamente, ele trouxe uma sutil risca de giz ao traje feminino e pregas na saia que revelam o vermelho característico. O chapéu foi redesenhado e os acessórios ganharam um tom de bordô. O uniforme masculino foi atualizado para um terno marrom com detalhes em vermelho.

Uniforme de 2008Divulgação

Mais recentemente, em 2023, a Emirates focou no bem-estar da tripulação, oferecendo 15 estilos de sapatos de couro para escolha pessoal. Os acessórios femininos, como bolsas e cintos, também foram atualizados para um tom de vermelho mais vibrante. Hoje, essa versão do uniforme é utilizada por mais de 25 mil tripulantes em voos para cerca de 140 destinos.

Uniforme adotado desde 2023Divulgação

