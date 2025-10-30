Assine
MODA NOS ARES

Como o uniforme da Emirates se tornou um ícone de elegância e tradição

Desde 1985, empresa aérea investe no visual da tripulação , querendo reforçar o glamour e a cultura da companhia

Maria Dulce Miranda
30/10/2025 13:18 - atualizado em 30/10/2025 13:48

Uniformes atuais da tripulação da Emirates
Uniformes atuais da tripulação da Emirates crédito: Redes sociais

Desde 1985, a Emirates investe nos uniformes da tripulação da Emirates, trazendo informação de moda para os voos. A combinação de cores clássicas, o chapéu icônico e o véu marcaram a tripulação de uma das companhias aéreas mais famosas do mundo. Criado para ser atemporal, o uniforme alia estilo e praticidade, garantindo conforto e uma aparência impecável mesmo nos voos mais longos.

De acordo com a companhia aérea, os tecidos possuem nanorrevestimento para resistir a manchas e vincos, garantindo uma aparência impecável mesmo durante os voos mais longos e mantendo o conforto essencial para a tripulação.

Os primeiros passos em 1985

Na década de 1980, a Emirates apresentou seu primeiro uniforme, que simbolizava as dunas de areia dos Emirados Árabes Unidos. As comissárias usavam uma jaqueta bege com debrum vermelho, saia abaixo do joelho e blusa creme. O toque final era o chapéu vermelho com um véu branco, cujas sete pregas representavam os sete emirados do país.

Uniforme da Emirates, em 1985
Uniforme da Emirates, em 1985Divulgação

Inovações e toques culturais

Em 1987, o design foi atualizado com um paletó bege trespassado e uma saia mais longa. No verão, a companhia introduziu um vestido "Safári de Verão", mais leve e confortável. Nessa época, as tripulantes da Primeira Classe também utilizavam um traje árabe tradicional, o "Thoub", ao servir café e tâmaras.

Uniformes da Emirates, em 1987
Uniforme da Emirates, em 1987, e a versão verão, à direitaDivulgação

A modernidade de Paco Rabanne

Uma década depois, em 1997, o estilista espanhol Paco Rabanne foi convidado para modernizar o visual. Ele manteve as cores clássicas, mas aplicou cortes mais limpos, alinhados à estética dos anos 1990. O uniforme masculino também foi repaginado, passando a combinar jaquetas azul-marinho com calças bege e sapatos marrons.

Uniforme da Emirates, em 1997
Uniforme da Emirates, em 1997Divulgação

O visual para a era do A380

Com a chegada do primeiro Airbus A380, em 2008, veio a versão do uniforme que se tornou a base para o atual. Desenhado internamente, ele trouxe uma sutil risca de giz ao traje feminino e pregas na saia que revelam o vermelho característico. O chapéu foi redesenhado e os acessórios ganharam um tom de bordô. O uniforme masculino foi atualizado para um terno marrom com detalhes em vermelho.

Uniforme de 2008
Uniforme de 2008Divulgação

Mais recentemente, em 2023, a Emirates focou no bem-estar da tripulação, oferecendo 15 estilos de sapatos de couro para escolha pessoal. Os acessórios femininos, como bolsas e cintos, também foram atualizados para um tom de vermelho mais vibrante. Hoje, essa versão do uniforme é utilizada por mais de 25 mil tripulantes em voos para cerca de 140 destinos.

Uniforme adotado desde 2023
Uniforme adotado desde 2023Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

