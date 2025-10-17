Ex-aeromoça diz que foi "obrigada" a abandonar profissão por causa do bumbum

Uma australiana foi "obrigada" a abandonar o emprego de comissária de bordo depois que seu bumbum avantajado tornou o trabalho "impossível". Alanna Pow, de 22 anos, pensou que havia conquistado o emprego dos sonhos, mas a ex-aeromoça se decepcionou quando viu que os passageiros riam e olhavam boquiabertos enquanto ela tentava caminhar pelo corredor do avião com suas proporções generosas.

Segundo o Daily Star, Alanna disse que tentou ao máximo transitar pelo espaço apertado, mas frequentemente derrubava as bebidas dos passageiros de suas bandejas.

"Meu bumbum era tão grande que eu fisicamente não conseguia me mover pelos corredores. Eles são ridiculamente estreitos. Quando eu virava de lado, meu bumbum batia em cada apoio de braço. Eu tentava servir bebidas e acabava derrubando copos ou esbarrando nas pessoas. Os passageiros costumavam cutucar os amigos e sussurrar", disse Alanna, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Alana disse ao Daily Star que até a demonstração de segurança, realizada aos passageiros antes do voo, se tornou um "desafio" porque o cinto não fechava em torno de seus quadris.

Alanna Pow derrubava bebidas dos passageiros devido às suas proporções generosas. Foto: Reprodução/Instagram

"Até realizar demonstrações de segurança de rotina se tornou um desafio. Eu tentava mostrar como apertar o cinto de segurança e o cinto nem passava pelos meus quadris. Os passageiros achavam hilário, mas eu só queria chorar", afirmou.

Transformação e sucesso financeiro

Desiludida com a profissão, Alanna então transformou a adversidade em oportunidade ao seguir carreira no conteúdo adulto, onde agora ostenta um bumbum ainda maior e um saldo bancário também.

Alanna Pow deixou carreira como comissária de bordo e hoje fatura mais de R$ 805 mil mensais como modelo e criadora de conteúdo. Foto: Reprodução/Instagram

Hoje fatura mais de 110 mil libras (cerca de R$ 805 mil) mensais. Ela também fez três cirurgias de aumento de bumbum no Brasil, pagando mais de R$ 300 mil. Em maio deste ano ela postou fotos curtindo praia no Rio de Janeiro.

"Antes das minhas cirurgias, eu vestia roupas tamanho 38 com meus quadris medindo 81 centímetros, agora sou tamanho 42 com quadris de 107 centímetros", disse ao Daily Star.