Morre o estilista italiano Giorgio Armani aos 91 anos

O estilista Giorgio Armani, ícone do estilo e da elegância, morreu aos 91 anos, informou o Grupo Armani nesta quinta-feira (4/9). Uma câmara funerária será montada em Milão, na Itália, neste sábado e domingo, seguida de um funeral privado, ainda sem data definida.

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a casa de moda em comunicado oficial. A marca não descreveu qual foi a causa da morte, destacando apenas que ele “faleceu pacificamente, rodeado de seus entes queridos”.

“Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, crescida com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, pensamento e ação, sua marca. A companhia é o reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. A família e os funcionários levarão o Grupo adiante no respeito e continuidade destes valores”, escreveu a grife.

O estilista estava doente há algum tempo e, no último mês de junho, foi forçado a abandonar os desfiles da Semana de Moda Masculina de Milão, a primeira vez em sua carreira em que não compareceu a um evento de passarela. Conhecido como “Re Giorgio” — Rei Giorgio —, Armani era famoso por supervisionar pessoalmente cada detalhe de suas coleções e cada aspecto de seu negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes dos desfiles.

Reservado, o estilista dedicava seu tempo livre à família e amigos, muitas vezes em viagens ou no iate particular. Apesar de não ter filhos, era próximo da sobrinha Roberta. Conhecido por sua discrição, raramente se envolvia em polêmicas, embora tenha se pronunciado sobre alguns temas sociais e mantido rivalidades discretas, como a que teve com Gianni Versace.

A marca que leva seu nome fatura cerca de 2,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 bilhões) e se tornou sinônimo de moda no mundo inteiro.

O estilo de Giorgio Armani

Armani se destacou pela moda minimalista, rigorosa e elegante, além de ter uma carreira marcada por colaborações com o cinema. Nascido em Piacenza, no norte da Itália, em 11 de julho de 1934, filho de um contador, ele chegou a estudar Medicina, mas não concluiu o curso. Após passar pelo Exército, iniciou sua carreira no varejo como comprador na loja La Rinascente, em Milão, e depois desenhou a linha masculina de Nino Cerruti.

Em 24 de julho de 1975, incentivado pelo companheiro Sergio Galeotti — morto em 1985 — Armani fundou sua própria marca. Ele revolucionou o guarda-roupa masculino ao desconstruir o terno tradicional, tornando-o mais leve, confortável e adaptado ao corpo, criando o que ficou conhecido como casual chique.

"Estava motivado pelo desejo de modernizar a alfaiataria. Tudo avançava em outras áreas, mas não na costura. Usei tecidos novos e agradáveis e revisei o blazer, eliminando forros e enchimentos. As pessoas o usaram por sua aparência moderna, mas também porque era gostoso de vestir", disse Armani em entrevista.

Na moda feminina, Armani trouxe uma abordagem mais intelectual e estratégica, mas igualmente pragmática, conquistando também esse segmento.

O cinema foi um aliado crucial na carreira do estilista. O filme “Gigolô Americano” (1980), estrelado por Richard Gere vestindo Armani, consolidou sua imagem nos anos 1980 e abriu portas nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, Armani colaborou com mais de 250 produções, incluindo “Os Intocáveis” e “Beleza Roubada”.

"É um trabalho extremamente interessante, feito entre a narrativa, que sempre estimula a minha criatividade", declarou em uma ocasião, que se tornou presença constante nos tapetes vermelhos e entre celebridades.

Em 1981, lançou a Emporio Armani e, no ano seguinte, apareceu na capa da revista Time, tornando-se o primeiro estilista a alcançar essa façanha desde Christian Dior, em 1957. Em 1982, lançou sua linha de underwear, com campanhas marcantes estreladas por nomes como David Beckham, Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal.

