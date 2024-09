PatBO

A marcabrasileira PatBO, da estilista mineira Patricia Bonaldi, desfilou sua nova coleção “Ethereal” com transmissão ao vivo no icônico Rockefeller Center e pelo site da grife. A coleção, segundo a PatBO, é uma “odisséia visual que explora o conceito de leveza, delicadeza e transformação, características intrínsecas à borboleta”, contando com silhuetas e tecidos etéreos, como chiffon, tafetá e tricoline bordada, complementados por franjas degradê e lycra. A paleta é composta por tons como rosa blush, marrom, vinho e off-white, e detalhes metalizados em prata e dourado. O desfile teve bolsas da brasileira Nannacay, calçados da Schutz, joias da Diamond Design. Vale lembrar que a PatBO é a única marca brasileira a integrar o calendário oficial do CFDA (Council of Fashion Designers of America). Os novos looks da coleção “Ethereal” vistos na passarela puderam ser adquiridos por meio de Live Shopping durante o desfile.

Carolina Herrera

Uma ode visual à forma e à silhueta, assim é a última coleção primavera verão 2025 do diretor-criativo Wes Gordon para a Carolina Herrera, e foi uma das suas melhores para a maison. O seu convite foi um peixe exótico, e as suas cores espalharam-se por toda a coleção: azul Carolina, laranja Princeton e amarelo-limão. No entanto, a chave da coleção foram as formas refinadas: uma nuvem de pétalas de tecido para criar um corpete floral combinado com calças de smoking, um vestido de percal preto divinamente cortado com ombros de quimono ou um maravilhoso vestido de seda preta de um ombro só usado sobre saltos altos incrustados de renda. No entanto, o sentido de auto-controle de Gordon continua a ser de primeira classe: um vestido branco de Guipure com duas alças transpirava classe. Wes é um verdadeiro poeta das bolinhas, com vestidos sereia, ajustados e largos, vestidos de baile e transparências perfeitamente reunidas, todos feitos em múltiplas combinações de bolinhas pretas e brancas, com bolsas e saltos altos combinando. Além disso, os seus vestidos de malha tubular em framboesa e rosa ou o seu vestido de chiffon em vermelho Arsenal luziam impecáveis. “Simplesmente lindo”, comentou a fundadora Herrera, sentada na primeira fila.

Michael Kors

Depois da chuva que caiu sobre seu desfile no ano passado, o designer Michael Kors e sua equipe criaram uma passarela única em um espaço bruto cavernoso em um edifício no centro da cidade, semelhantes às praias rochosas da Costa Amalfitana. “Este é meu 35º aniversário de trabalho com artesãos italianos e eu realmente queria destacar todos os alfaiates e artesãos incríveis da Itália.” O resultado foi um show que usou iluminação forte e uma trilha sonora instrumental assombrosa para criar o clima de muito preto e branco e cores suaves, com looks que evocam o estilo híbrido da série da NetFlix, Ripley, dos anos 1950, de roupas urbanas e de resort. “Há muita textura, ráfia preta, bordados brancos. Tudo é muito tátil”, explicou Kors. “São todas as cores que você encontraria no Mediterrâneo. Então, todas as cores naturais têm marrons e cremes muito suaves. E então, é claro, haverá o azul.”

Tory Burch

Tory Burch apresentou a sua primavera-verão 2024/25 no interior da recém-renovada Domino Sugar Factory, um antigo armazém de açúcar que é o novo complexo mais significativo do ponto de vista arquitetônico recuperado ao longo do East River. Um edifício complementado por um enorme átrio cilíndrico de vidro no telhado, com uma vista fabulosa para o horizonte de Nova York ao pôr do sol. Um cenário ideal para esta coleção, que é elegante, artística, chique e esportiva. Predominam os conjuntos definitivamente ajustados, com tops e coletes de lã e seda acolchoados usados ao lado de saias de jacquard com franjas. Numerosos blusões de seda com motivos gráficos em T ou fatos de banho de nylon com lantejoulas usados com calças de algodão seersucker. Destaque para um dinâmico vestido com folhas cor nude em viscose e nylon. “A sincronia do movimento e da forma. Esta coleção começou com a essência do esporte: poder e graça, liberdade e precisão”, explicou Tory.

Coach

Nenhum outro designer conhece melhor o pulso da Geração Z do que Stuart Vevers, diretor-criativo da Coach. O designer nascido no Reino Unido pensou na forma como a próxima geração está a descobrir os clássicos americanos pela primeira vez e de uma maneira cool e sem preconceitos. Assim, começou a pegar em arquétipos, a desmontá-los e a voltar a montá-los. Experimentando novas proporções, estragando as roupas ou recolorindo-as. Dirigindo-se a uma geração que pede às marcas que façam esforços genuínos para desenvolver um modelo de negócio verdadeiramente sustentável, Stuart leva o seu papel a sério. Especialmente neste desfile, onde muitas peças de vestuário em uma grande seleção de casacos de cabedal amarrotados e desgastados (jaquetas bikers, blazers ou coletes curtos encolhidos) vinham de materiais usados. “É algo que temos sublinhado muito há algumas estações: a sustentabilidade alcançada com casacos de cabedal envelhecidos feitos de material pós-consumo”, explicou Vevers após o desfile. Mais uma vez, Vevers criou um novo e requintado guarda-roupa para essa tendência: ternos de lã com riscas, casacos de banqueiro de grandes dimensões e até redingotes. Tudo usado por eles e elas neste desfile misto, encenado com brio em uma ponta da High Line com Negative Emotions dos Omykrons a ecoar em grandes altifalantes.

Ulla Johnson

Uma das melhores coloristas femininas da moda de Nova York é Ulla, que tem como inspiração a grande artista Lee Krasner, uma das poucas pintoras associadas ao movimento expressionista abstrato. No desfile, Johnson levou o trabalho de Krasner para a passarela como estampas em sua coleção, um trabalho que levou dois anos para ser feito. “Foi uma honra trabalhar com três de suas peças, durante um tempo em que ela usava cores muito fortes.” As pinceladas enérgicas de rosa e verde de Krasner animaram vários looks, incluindo um vestido de corte invejado de seda e um de algodão sem mangas com babados frontais em cascata, usados sobre calças encharcadas de cor, que por sinal será forte tendência na primavera 2025, vestidos sobre calças. Deixando as estampas Krasner brilharem, o restante da coleção foi de cores sólidas, com coletes cargo versáteis, saias e outras peças utilitárias animadas com bordados manuais de lantejoulas florais, contrastando com chiffons transparentes e calcinhas rendadas. Uma outra grande novidade foi o lançamento oficial da linha masculina da Johnson, que conta com camisetas grandes em tons vivos ou com bordas de renda, camisas com estampas de chiffon ou Krasner, calças cargo e jeans vincado. “Mulheres são colocadas em roupas masculinas o tempo todo, eu coloquei os homens no nosso prêt-à-porter feminino e ficou incrível, pareciam tão naturais. Esse falso binário entre roupas masculinas e femininas parece bem ultrapassado”, diz Johnson que planeja abrir espaço em suas lojas para a categoria.

Tommy Hilfiger

A Tommy Hilfiger apresentou seu outono inverno 24/25 que teve como grande novidade a volumetria. Os casacos são largos e/ou caem até aos tornozelos, as jaquetas são grossas e oversized, os colarinhos das camisas são exagerados e os cachecóis têm quase dois metros de comprimento. A coleção apropriou-se de muitas ideias inteligentes de estações anteriores, reinterpretadas por Tommy. Tommy Hilfiger explicou que queria um guarda-roupa que muitas mulheres jovens pudessem usar confortavelmente. Com um volume de negócios de cerca de 5 bilhões de dólares (4,64 bilhões de euros), Tommy é o menino de ouro da América, tendo como concorrente apenas Ralph Lauren. Esta coleção concisa e bem pensada irá contribuir para o crescimento da marca.