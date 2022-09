(foto: Divulgação)

No hemisfério norte, as estações são invertidas, portanto, a Calvin Klein acaba de lançar seu outono-inverno 2022 com grandes talentos mundias, como Michaela Jaé Rodriguez, Dominic Fike, ennie, Chloë Sevigny, Lila Moss etc., para apresentar as mais novas roupas íntimas e jeans. A coleção é projetada para a praticidade do dia a dia e atualizada para as necessidades do agora. As peças incluem o logotipo de assinatura, reimaginado em um design repetido em relevo, e Bonded Flex, que oferece conforto sem fios, com suporte inovador, em um tricô sem costura, ambos feitos com uma mistura de materiais reciclados.

Collab





Em nova collab, Asics e Awake NY lançam edição do icônico Gel-Lytetm 3 na linha Sportstyle, com toques de camurça e listras transparentes. O modelo é assinado pelo diretor criativo Angelo Baque e traz estilo e modernidade para um dos legends da marca. O objetivo foi trazer uma pegada mais moderna para um tênis que atravessa décadas sem perder sua personalidade.

Poder





Marca de calçados e bolsas da Região Norte que mais cresce no Brasil, Dona Mocinha se destaca ao lançar a campanha Urb DM. A parceria com o artista plástico, Bruno Bernardo, uniu arte e moda e criou uma estética urbana que caiu muito bem nas passarelas da moda. O artista desenvolveu uma tela exclusiva para a marca, exaltando a sua essência: o poder da mulher. São dois modelos de bolsas exclusivas, assinadas e grafitadas por Bruno, que trouxe um novo conceito fashion às suas DMLovers.

Formatura





Life by Vivara apresenta a coleção Special celebrando um marco especial na vida de muitos: a formatura. Com pedras naturais, molduras cravejadas e desenho clássico, as joias, elegantes e atemporais, estão à altura de toda e qualquer festa de celebração e ótima opção para presentear quem está formando. Cada curso tem a cor certa da pedra. São elas: granada (cursos de ciências sociais, aplicadas, ciências humanas, linguística e artes), lápis-lazúli (ciências exatas e da terra, ciências de engenharia e tecnologia), ágata verde (ciências da saúde e ciências biológica) e topázio incolor (alternativa para os demais cursos e áreas).