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Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio: "Um sonho de toda menina carioca"

Cantora recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, a primeira rainha da história; cerimônia aconteceu na quadra da escola em Duque de Caxias

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ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
21/09/2026 16:21 - atualizado em 21/09/2026 16:27

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Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio:
Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio: "Um sonho de toda menina carioca" crédito: Tupi

A cantora Anitta foi coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola do Grupo Especial do carnaval carioca. Ela afirmou que o posto representa a concretização de um sonho de infância.

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Estou muito feliz. É uma honra muito grande. Sempre quis ser rainha de bateria. Esse é um sonho de muitas meninas cariocas que cresceram no subúrbio, em comunidades e favelas, declarou a artista ao Bom Dia Rio.

A cerimônia aconteceu na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Anitta recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, reconhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio.

Expectativas para o desfile

Mulher fantasiada, coroa, segurando bandeira Grande Rio. Homem e mulher sorrindo ao lado
Anitta celebra coroação como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, realizando um sonho de infância. Foto: Reprodução/Instagram (@granderio)

Mestre de bateria da Grande Rio, Fafá ressaltou a parceria com a cantora e prometeu novidades para o desfile da escola no próximo carnaval.

Ela tem se mostrado uma pessoa fantástica, que busca entender o tempo todo o que é a bateria da Grande Rio, a história de cada integrante e se preocupa com todos, disse Fafá ao Bom Dia Rio.

Ele adiantou que o público pode esperar uma bateria alegre, com o objetivo de recuperar a nota máxima, além de surpresas com a presença de Anitta na avenida.

O evento de coroação foi embalado pelo enredo que a escola levará para a Marquês de Sapucaí: Sankofa Tabon Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade. A escola de Caxias contará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano.

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Anitta também participou da disputa para a escolha do samba-enredo e assinou uma das composições finalistas. A obra vencedora, contudo, foi a da parceria formada pelos compositores Deré, Licinho Junior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão.

Tópicos relacionados:

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