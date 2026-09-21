Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio: "Um sonho de toda menina carioca"
Cantora recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, a primeira rainha da história; cerimônia aconteceu na quadra da escola em Duque de Caxias
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A cantora Anitta foi coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola do Grupo Especial do carnaval carioca. Ela afirmou que o posto representa a concretização de um sonho de infância.
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Estou muito feliz. É uma honra muito grande. Sempre quis ser rainha de bateria. Esse é um sonho de muitas meninas cariocas que cresceram no subúrbio, em comunidades e favelas, declarou a artista ao Bom Dia Rio.
A cerimônia aconteceu na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Anitta recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, reconhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio.
Expectativas para o desfile
Mestre de bateria da Grande Rio, Fafá ressaltou a parceria com a cantora e prometeu novidades para o desfile da escola no próximo carnaval.
Ela tem se mostrado uma pessoa fantástica, que busca entender o tempo todo o que é a bateria da Grande Rio, a história de cada integrante e se preocupa com todos, disse Fafá ao Bom Dia Rio.
Ele adiantou que o público pode esperar uma bateria alegre, com o objetivo de recuperar a nota máxima, além de surpresas com a presença de Anitta na avenida.
O evento de coroação foi embalado pelo enredo que a escola levará para a Marquês de Sapucaí: Sankofa Tabon Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade. A escola de Caxias contará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano.
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Anitta também participou da disputa para a escolha do samba-enredo e assinou uma das composições finalistas. A obra vencedora, contudo, foi a da parceria formada pelos compositores Deré, Licinho Junior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão.