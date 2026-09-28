Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

No início do concerto da Orquestra Opus com Alessandra Maestrini, np último sábado, no Cine Brasil, o maestro Leo Cunha relembrou que a atriz e cantora já esteve naquele palco, no mesmo projeto - Mostra Cine Brasil de Música - ano passado, e pelo grande sucesso o convite foi feito novamente. "Quem veio vai se deliciar novamente, quem não veio da outra vez vai se encantar de forma especial". Ele tinha razão. Alessandra é uma grande cantora, excelente atriz, transformando o concerto em noite inesquecível com repertório de jazz, samba e bossa. Simpática, ela circulou pela plateia, brincou com os fãs e ainda deu puxão de orelha em uma mulher que não desgrudou do celular. "Eu ia cantar para ela, mas eu não consegui. Ela estava postando. Se liga galera. Ao vivo é mais maneiro", disse, sob gargalhadas da plateia.

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» SOLIDARIEDADE À MESA

Em sua 12º edição, o jantar “Chefs Contra o Câncer” reúne amanhã, no Complexo CentoeQuatro, as chefs Flávia Quaresma, Mariana Correa, Ana Gabi Costa, Dayse Paparoto e Saiko Izawa - que assinam o menu da noite que segue o conceito "Brasis à Mesa". Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), instituição que oferece acolhimento integral, com moradia, alimentação, transporte, lavanderia, apoio psicológico, atendimento multidisciplinar e uma escola reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e outras doenças não infecciosas.

» R$ 200 MIL/MÊS

Para manter a estrutura, são necessários mais de R$ 200 mil por mês, obtidos inteiramente por meio de doações, parcerias e eventos beneficentes como o “Chefs Contra o Câncer”. Criado em 2016, o jantar já reuniu mais de 70 chefs brasileiros ao longo de sua história, além de centenas de cozinheiros voluntários, parceiros e participantes.

» DE PAI PARA FILHA

Laura Fonseca, do Taste-Vin, dá continuidade à participação de seu pai, Rodrigo Fonseca, responsável pelos vinhos das edições anteriores do jantar, na harmonização do jantar de amanhã. A coordenação gastronômica ficará a cargo de Carol Haddad, professora da UniBH com Le Cordon Bleu, com alunos da instituição integrando a equipe de cozinha. A direção artística da doBrasil Live MKT. João H. Eugênio e Thiago Romano assinam a curadoria do projeto.

AULA MAGNA

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O ator, diretor e dramaturgo Eduardo Wotzik desembarca em Belo Horizonte para uma curta temporada dedicada ao teatro, à educação e ao pensamento. De 6 a 8 de novembro, ele apresenta no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil “Hannah Arendt – Uma Aula Magna”, montagem em que dá corpo e voz à filósofa alemã para abordar temas como educação, liberdade, civilidade e a banalidade do mal. A programação integra a Ocupação Wotzik, que reúne ainda o Debate Pós-Peça – Educação e Arte, na sexta-feira, dia 6, às 21h30, com entrada gratuita, e a oficina “O Ator e o Texto”, nos dias 7 e 8, das 10h às 14h, voltada a atores, estudantes de teatro, profissionais da cena e interessados em formação artística. Ingressos no eventim.com.br.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.