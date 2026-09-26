Design, arte, arquitetura, moda e gastronomia movimentam Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A Semana Criativa de Tiradentes está em festa e, em outubro, comemora sua décima edição, reunindo design, arte, arquitetura, moda, gastronomia, artesanato e música, em diferentes espaços da cidade histórica.

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Este ano, o festival, que será realizado de 15/10 a 18/10, espera receber mais de 22 mil visitantes, mais de 80 palestrantes e 200 atividades.

Destaque para os novos espaços: a Casa D’Preto, que funcionará na Casa Ramalho, sede do Iphan, com a curadoria dos arquitetos e urbanistas Pedro Rubens e Heloisa Nascimento, é dedicada à valorização de saberes e tecnologias ancestrais e à presença negra na arquitetura e na construção civil; e a Casa Rio, que funciona como um espaço-conceito e uma ativação cultural criada por Didi Maakaroun (Conceito MAADI) e Vivi Baldeija (Capivara do Vale) , que apresenta design, arte e artesanato fluminenses.

CONFIRMADOS

Ainda em construção e com divulgação prevista para 5 de outubro, a evolução da programação da 10ª edição pode ser conferida no perfil do Instagram @semanacriativadetiradentes e já reúne nomes como o artista visual Thiago Rocha Pitta, o chef confeiteiro Lucas Corazza, a future thinker Andrea Bisker, a arquiteta Lígia Agostini, o artista do bambu Marcelo Maia, a pesquisadora em moda e biomateriais Tainah Fagundes, a urbanista social Ester Carro, o designer quilombola Dih Morais, a cientista de dados Zaika dos Santos, além de bate-papos com a Família Dumont, o ator Luis Melo e o homenageado da edição, o artista tiradentino Vinicius Rosa Rios.

INOVAÇÃO

O público cresceu 57% entre 2024 e 2025 — chegando a quase três vezes a população de Tiradentes —, enquanto a Escola da Semana Criativa amplia a atuação do projeto para além dos quatro dias do evento, com foco na formação, transmissão de saberes e fortalecimento da economia criativa local.

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O que começou como um encontro entre design e artesanato tendo como palco a histórica cidade mineira tornou-se, ao longo de uma década, um projeto de inovação social que abraça arquitetura, arte, moda, gastronomia, música, preservação do patrimônio e as mais diversas manifestações da cultura brasileira. Ingressos para palestras devem ser retirados no site oficial do evento.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.