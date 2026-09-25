Filarmônica de Minas Gerais anuncia sua temporada 2027

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais lança na próxima terça-feira (29/9) sua Temporada 2027.

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O anúncio será feito pelo diretor artístico e regente titular da Filarmônica, maestro Fabio Mechetti, e pelo maestro associado da orquestra, José Soares, com a presença de assinantes, dos Amigos da Filarmônica, convidados e do público em geral e, também, com transmissão pelo canal da Filarmônica no YouTube.

Grupos de câmara da orquestra se apresentarão, dando destaque a algumas obras da temporada do ano que vem. Na ocasião, será apresentada a nova identidade visual da orquestra. Entrada gratuita.



ASSINATURAS



No mesmo dia, será aberta a Campanha de Assinaturas 2027. A Filarmônica de Minas Gerais oferece, anualmente, assinaturas para cinco séries de concertos: Presto e Allegro (realizadas às quintas-feiras), Veloce e Vivace (realizadas às sextas-feiras) e Fora de Série (realizada aos sábados).

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foi fundada em 2008 e tornou-se referência no Brasil por sua excelência artística e vigorosa programação. Conduzida por Fabio Mechetti, a orquestra é composta por 90 músicos de diversas partes do Brasil, Europa, Ásia e Américas.



LANÇAMENTO CONJUNTO



Radicada em Brasília há mais de 20 anos, a jornalista e escritora mineira Clara Arreguy promove, neste neste sábado (26/9), um lançamento conjunto da Outubro Edições. Seis títulos, entre eles a coletânea de contos “A escuridão do ventre”, em que Clara aborda diferentes formas de luto parental, serão autografados, das 12h às 15h, no Esquina Santê, em Santa Tereza.



EM OBRAS



Em comemoração aos seus 35 anos, o Shopping Del Rey prepara novidade de peso para a gastronomia de Belo Horizonte, com a primeira unidade da Fazenda Churrascada em Minas Gerais.

O restaurante reúne parrilla, ambiente inspirado nas fazendas do interior, programação de entretenimento, incluindo shows de artistas renomados. As obras já começaram, e o novo restaurante ocupará uma área relevante no 1º piso do empreendimento.



RECONHECIMENTO



A Eno Cultura, escola brasileira especializada em educação em vinhos, foi a única provedora de cursos de toda a WSET (Wine & Spirit Education Trust) a receber o reconhecimento Highly Commended nas três categorias da premiação: Enterprise, Student Experience e Social Impact.

A conquista é resultado da avaliação de três júris independentes, um para cada categoria, reforçando a consistência e a abrangência do reconhecimento. Ao todo, foram recebidas 110 inscrições de 28 países, e a avaliação considerou iniciativas realizadas entre 1º de agosto de 2024 e 30 de abril de 2026.

Nesse período, a Eno Cultura ampliou seus formatos de ensino, desenvolveu materiais pedagógicos próprios, investiu na experiência dos alunos e conduziu projetos voltados à democratização do acesso à formação profissional em vinhos.

A WSET é a maior e mais respeitada organização internacional de certificação em vinhos, destilados e saquês do mundo, com sede no Reino Unido e validade em mais de 90 países.



CORTE REAL



O Maracatu Estrela de Aruanda – que desde 2017 desenvolve um trabalho contínuo de formação, circulação e difusão da cultura popular afro-brasileira em Belo Horizonte – realiza três cortejos gratuitos pela cidade.

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O primeiro, neste sábado (26/9), às 11h, no Centro Cultural Zilah Spósito, seguindo dia 24/10 no Centro Cultural Bairro das Indústrias, e, por último, no Centro Cultural Alto Vera Cruz, dia 28/11. Cada cortejo terá duração aproximada de 90 minutos e reunirá cerca de 20 batuqueiros, mais a corte real e ala de dança.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.