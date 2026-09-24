Em "Brothers", Matthew McConaughey e Woody Harrelson insinuam serem irmãos 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Melhores amigos há tempos, do tipo que um termina a frase do outro, Matthew McConaughey, de 56 anos, e Woody Harrelson, de 65, protagonizam a sitcom “Brothers”, que estreou nesta semana na Apple TV. A premissa é para lá de fora da curva. Os atores interpretam eles próprios – ou uma versão exagerada de si mesmos – numa história cujo “mistério” é a possibilidade de eles serem meio-irmãos.

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É estranho, mas tem uma base no real. Em coletiva virtual de imprensa cheia de brincadeiras e implicâncias, a história foi revelada. Oito anos atrás, na Grécia, na enésima temporada de férias que passaram juntos com suas respectivas famílias, eles ouviram da mãe de Matthew: “Eu conhecia seu pai, Woody”.

“Já passava da meia-noite, todo mundo estava meio alegre com uns drinques na cabeça. A pausa, o silêncio feito (após a revelação) foi o suficiente até para meu filho de 6 anos pensar: ‘Acho que sei o que isso pode significar’. Aí, pronto, as crianças começaram. ‘Sabia, sabia! Vocês são parentes’”, contou Matthew.

Com a semente da dúvida plantada – e nenhum exame de DNA feito, obviamente – os dois começaram a pensar numa comédia familiar que explorasse a lenda de que poderiam ser irmãos. “Brothers” é exatamente isso.

A dupla se conheceu, vale dizer, durante as filmagens do filme “Ed TV” (1999), interpretando irmãos. Mais célebre é a dobradinha que fizeram, como detetives, na temporada inicial de “True detective” (2014).



CRISE FAMILIAR

Com os dois primeiros (de oito) episódios disponíveis, “Brothers” começa na Califórnia. Em casa, Woody está enfrentando uma crise familiar. Sua filha mais velha aparece aos prantos porque acabou um noivado. Sem o menor pendor para se sensibilizar pela situação, e enquadrado pela mulher e as filhas, ele resolve fugir. Com elas, diga-se. Pega seu próprio ônibus elétrico e, tal qual uma excursão do Grateful Dead, parte para o Texas.

Sem serem convidados, os Harrelson chegam à casa de Matthew para passar uma temporada. Este também está num impasse. Haverá uma homenagem ao seu pai, já morto, e Matthew deverá fazer um discurso. Sem conseguir sair do lugar com o texto do tributo, ele sai para uma noite de loucuras com Woody. No meio da história, acha que teve uma iluminação e decide se candidatar ao governo do Texas.

Além da mulher e dos três filhos, Matthew também vive com sua mãe, Ma Mac (Holland Taylor, cada vez melhor). No meio dessa confusão toda, ela diz que conheceu o pai de Harrelson – no sentido bíblico. Cada episódio segue o modelo de sitcom, explorando situações diferentes. Mas a dúvida sobre serem ou não irmãos continua como pano de fundo. É engraçado e imprevisível.

“É mais difícil fazer uma representação de si mesmo do que eu imaginava. E a comédia de 30 minutos precisa ter ritmo, ser rápida, pois cada cena tem começo, meio e desfecho cômico. Já a nossa vida é mais como uma longa piada”, comentou Matthew.

Woody acrescentou: “Quando estávamos começando, eu estava fazendo uma versão meio estranha de mim mesmo. Percebi isso e, felizmente, conseguimos regravar. Então acabei não ficando tão bobo”.

Houve também muito improviso. “Eu diria que cada tomada foi uma versão do que estava escrito. Nunca foi palavra por palavra (do roteiro). Sabe, uma das melhores coisas da comédia é quando você tem pessoas que conseguem trocar provocações entre si. Acho que importa menos o que você diz e mais como diz”, comenta Matthew.



“BROTHERS”

l Série com oito episódios, na Apple TV. Os dois primeiros estão disponíveis. Novos episódios às quartas.

RECAP



“Carrie, a estranha” ganha data

A nova adaptação de “Carrie, a estranha” estreia no Prime Video em 7 de outubro, com os oito episódios disponíveis de uma só vez. Summer H. Howell interpreta Carrie White, adolescente criada sob o controle da mãe superprotetora, que precisa enfrentar o ambiente hostil da escola, o bullying potencializado pelas redes sociais e o despertar de poderes telecinéticos. Samantha Sloyan vive Margaret White.

Lud em “Amor da minha vida”

A segunda temporada de “Amor da minha vida”, que estreia no Disney+ em 9 de outubro, terá uma música inédita interpretada por Ludmilla. Trata-se de “Pode ser”, composta por Lucas Silveira e Matheus Souza para a série. A canção aparece no primeiro episódio, explora um reencontro importante. Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros, Danilo Mesquita e Rayssa Bratillieri retornam ao elenco, que ganha reforços com Clarice Falcão e Maria Ribeiro.

Novo ano de “Estado de fúria”

A segunda temporada de “Estado de fúria” desembarca na HBO Max também em 9 de outubro. A produção espanhola apresenta diferentes mulheres presas a situações extremas dentro de um sistema capaz de transformar praticamente tudo em espetáculo e negócio. Maribel Verdú, Carmen Maura, María León e Cecilia Suárez estão entre as protagonistas.

Globoplay garante “Kill Jackie”

“Kill Jackie” estreia no Globoplay ainda este ano. Catherine Zeta-Jones vive Jackie Price, ex-traficante internacional que, há duas décadas, tenta manter o passado enterrado, enquanto negocia obras de arte. A tranquilidade acaba quando ela descobre que sete dos assassinos de aluguel mais perigosos do mundo foram contratados para eliminá-la.

PRÓXIMOS EPISÓDIOS

“4 blocks zero”

Produção ambientada na Berlim dos anos 1990. Após fugir do Líbano com seus quatro filhos e sua sogra, Malik Hamady tenta oferecer uma vida melhor à família na Alemanha, mas enfrenta dificuldades. Quando seu cunhado Ibrahim sai da prisão após oito anos e se reúne novamente com os Hamady, um perigoso segredo desencadeia uma série de acontecimentos.

NESTA SEXTA (25/9), NA HBO MAX

“Paolo”

O personagem-título leva uma vida simples em uma pequena cidade: transporta pianos durante o dia e organiza seu casamento com sua noiva, Winnie. Ao se envolver na campanha política de seu antigo colega de escola, Téophane Tolbiac, sua vida muda. O que começa como um compromisso com a campanha logo se transforma em obsessão em fazer parte do círculo íntimo do futuro prefeito.

NESTA SEXTA (25/9), NA HBO MAX



“O resgate dos mineiros chilenos:

Uma corrida contra o tempo”

Série documental que acompanha o desastre que, em 2010, deixou 33 mineiros a quase 800 metros abaixo do deserto do Atacama, no Chile. A produção traz relatos sobre os 69 dias em que as equipes de resgate trabalharam, enquanto os mineiros lutavam para sobreviver debaixo da terra.

SÁBADO (26/9), NO DISNEY+



“The voice Brasil”

Nova temporada do reality musical. Apresentado por Tiago Leifert, o programa conta com a dupla Matheus & Kauan e os cantores Diogo Nogueira, Lauana Prado e Paulo Ricardo como técnicos. Desta vez, parte das vagas será destinada a artistas que passaram pelo palco do show ao longo dos anos.

DOMINGO (27/9), ÀS 18H, NO SBT/ALTEROSA

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“A Leste do Éden”

No início do século 20, uma mulher independente provoca uma briga entre dois irmãos, dando início a uma saga que se desenrola ao longo de duas gerações. A protagonista é vivida por Florence Pugh.

QUINTA (1/10), NA NETFLIX