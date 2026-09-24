Mostra fotográfica exibe registros de pessoas que chegaram aos 100 anos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O que guarda um corpo que atravessou 100 anos de existência? Para além da contagem do tempo, a exposição “Centenários” convida o público a um mergulho na vida de homens e mulheres que carregam a memória do último século.

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A mostra, inédita, que será aberta no Centro Cultural Sesiminas no próximo dia 3, reúne fotografias, textos biográficos e pílulas poético-narrativas que resgatam rituais cotidianos, saberes e afetos que dialogam com a política do cuidado e com a dignidade da velhice.

OLHAR DE CARINHO E RESPEITO

O que guarda um corpo que atravessou 100 anos de existência? Para além da contagem do tempo, a exposição “Centenários” convida o público a um mergulho na vida de homens e mulheres que carregam a memória do último século.

A mostra, inédita, que será aberta no Centro Cultural Sesiminas no próximo dia 3, reúne fotografias, textos biográficos e pílulas poético-narrativas que resgatam rituais cotidianos, saberes e afetos que dialogam com a política do cuidado e com a dignidade da velhice.

LONGEVIDADE



Idealizada pela escritora Carolina Grohmann e pelo fotógrafo Leo Drumond, com curadoria do fotógrafo Gui Christ, a exposição parte de uma provocação urgente: em um país marcado por assimetrias, o envelhecer não é um dado abstrato, mas um território de disputa e permanência.

Belo Horizonte abriga 652 dessas trajetórias de vida, segundo o IBGE (2022), e é a terceira capital do país em concentração de longevidade. Talvez por isso essas fotografias falem também do presente: de um país que envelhece e precisa reconhecer na velhice uma parte fundamental de sua própria memória. “Centenários” é uma realização da Nitro Histórias Visuais e Sesi Cultura MG.

CONQUISTAS E DESAFIOS

A ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia é a convidada da próxima edição do projeto Sábados Feministas, às 10h deste sábado (26/9), na Academia Mineira de Letras . Em sua palestra, a ministra do STF vai falar sobre “Democracia e mulheres: conquistas e desafios”.



BODAS DE PRATA

Idealizado e dirigido por Tatyana Rubim, o Teatro em Movimento comemora 25 anos reafirmando sua vocação de levar espetáculos de destaque a diferentes cidades mineiras.

Em outubro, o projeto passa por Contagem, Congonhas, Sete Lagoas e Mariana, com uma programação que reúne teatro, música, poesia e diferentes gerações de público. Em Contagem, o musical “MPBaixinhos” ocupa a Praça da Glória, no dia 11, domingo, a partir das 16h, em apresentação gratuita e ao ar livre.

Em Congonhas, no dia 10, sábado, às 20h, o ator Jonas Bloch apresenta “Delírio”, no Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta. Inspirado na obra de Manoel de Barros, o monólogo também chega a Sete Lagoas, no dia 11, às 19h, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria. Já Mariana recebe, no dia 23, sexta-feira, às 20h, no Cineteatro Municipal, o espetáculo “O auto da Compadecida”, do Grupo Maria Cutia. Mais informações em @teatroemmovimento.

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CELEBRAÇÃO

A circulação integra a programação especial dos 25 anos do Teatro em Movimento, projeto que se consolidou como uma das iniciativas de circulação cultural mais consistentes do país. Para Tatyana Rubim, “a celebração também representa a oportunidade de ampliar o acesso à produção cultural e criar encontros entre grandes obras, artistas e públicos de diferentes cidades”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.