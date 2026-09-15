Banda de pagode de Belo Horizonte volta a cantar com Ivete Sangalo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ivete Sangalo está de volta a Belo Horizonte. Para alegria dos fãs, a baiana retorna com a segunda edição do projeto “Ivete Clareou”, neste sábado (19/9), na área externa do Mineirinho.

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A novidade fica por conta dos convidados, Liniker e Grupo Akatu, destaque do pagode mineiro, que farão participações especiais.

Com início às 14h, o “Ivete Clareou” terá uma estrutura dividida entre open bar e arena, com ingressos disponíveis pela Ingresse.

MINAS COM BAHIA

Os vocalistas do Akatu, Lukas Bogé e Beg Candeia, comentam a oportunidade de cantar, mais uma vez, com Ivete e lembram como foi a estreia deles com a baiana.

“Ser convidado uma vez já era um presente; ser chamado de novo mostra que o nosso trabalho agradou e que o público abraçou o Akatu”, diz Lukas.

“A expectativa para este ano é enorme. A gente vem preparando uma participação especial para retribuir todo esse carinho recebido. Só de imaginar o público cantando junto outra vez já fico emocionado. Só sentimos gratidão pelo convite da querida Ivete Sangalo”, acrescenta.



Beg lembra que, quando o convite chegou, no ano passado, a ficha demorou a cair. “Temos a Ivete Sangalo como referência na música brasileira e, de repente, estávamos no mesmo palco que ela, no ‘Clareou’, na nossa cidade. Foi uma noite que ficou marcada para sempre na nossa história", comenta.

“Dividir o palco com a Ivete é aprender, é trocar energia, é ver de perto o tamanho do carinho que o público tem por ela. A gente saiu dali maior do que entrou e com a certeza de que a potência do samba e o pagode mineiro estão sendo percebidos.”



ARQUITETURA

O Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores será entregue na manhã desta terça-feira (15/9), na CasaCor Minas. Instituída há cinco anos pelo Caderno Feminino & Masculino deste jornal, a premiação tem troféus desenhados por Silvio Todeschi e patrocinados pela ArcelorMittal.

Os ganhadores vão receber o troféu, um certificado e placa, que será colocada na entrada de cada ambiente vencedor, para sinalizar aos visitantes que aquele ambiente ganhou o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores 2026, indicando em qual categoria ele venceu. Agnes Farkasvolgyi oferece o brunch no restaurante que ela comanda na CasaCor.

A comissão julgadora foi formada pelas jornalistas Isabela Teixeira da Costa, Celina Aquino, Heloísa Aline, pelos arquitetos Porfirio Valadares e Ana Bahia, o designer Sergio Stark, as designers de interiores Juliana Boechat e Patrícia Nicácio e a estilista Liana Fernandes.



MEMÓRIA

O Cozinha Beagá, antigo Cozinha de Fogo Wals, localizado no BH Shopping, mudou de conceito e cardápio. E a decoração seguiu a mesma tendência de contar a história de Belo Horizonte, assinada pela arquiteta Beth Neijm.

Entre os destaques, estão antigos projetores do Palácio das Artes, transformados em luminárias, peças que ganharam nova função no restaurante e reforçam a proposta de incorporar referências da cultura e da memória da cidade ao ambiente.

A ambientação inclui ainda um grafite autoral inspirado na história do Copo Lagoinha e uma curadoria de fotografias em parceria com o BH Antigamente, com registros da Praça Sete nos anos 1940, da inauguração do Mineirão, em 1965, e do Belvedere, no fim dos anos 1970.

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Assim como no cardápio, a proposta é fazer com que Belo Horizonte esteja presente também nos objetos, imagens e histórias espalhados pela casa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.