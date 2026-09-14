Oasis está de volta: banda anuncia nova turnê mundial para 2027
Após retorno em 2025, irmãos Gallagher confirmam shows no Reino Unido, Europa e EUA; saiba tudo sobre as novas datas e o futuro da banda
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Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram nesta segunda-feira (14) que o Oasis voltará à estrada. A banda confirmou uma nova turnê para 2027, após o retorno aos palcos em 2025.
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A turnê "Live '27" passará por cidades do Reino Unido, Europa e Estados Unidos. O primeiro show está marcado para 21 de maio, em Glasgow, na Escócia.
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"Após um período de reflexão, 'A Força Cultural Pop Mais Prejudicial da História Britânica Recente' declarou-se apta para o propósito e voltará mais uma vez para levantar o espírito do povo. Venha testemunhar a forma física", publicou o perfil oficial da banda nas redes sociais.
Ainda não há informações sobre a passagem da nova agenda de apresentações pelo Brasil.
O Oasis retornou aos palcos em 2025, encerrando um hiato de 16 anos. Na ocasião, a turnê "Live 25" incluiu dois shows em São Paulo.
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A dupla, que estreou em 1994 com o álbum “Definitely Maybe”, se separou em 2009. Naquele ano, o guitarrista e compositor Noel Gallagher disse que não poderia mais trabalhar com o vocalista Liam após uma série de desentendimentos.