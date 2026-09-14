Quem é Milo J, a voz da Argentina que lotou show em SP após o sucesso no Rock in Rio

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O rapper Milo J, nome artístico de Camilo Joaquín Villarruel, é um fenômeno da música urbana latino-americana aos 19 anos. Orgulhoso de suas raízes, o artista traz uma Argentina pouco visibilizada em sua música e estreia em São Paulo com dois shows esgotados na Audio, após passagem pelo Rock in Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nascido em Morón, província de Buenos Aires, Milo J construiu uma sonoridade que mistura rap, trap, hip hop, baladas e ritmos latinos. Suas composições confessionais acumulam milhões de reproduções em plataformas digitais, com faixas como "Bajo de la Piel" e "Niño".

Leia Mais

A ascensão foi rápida. Um marco na carreira ocorreu em 2023, com a participação na "Bzrp Music Sessions #57" ao lado do produtor Bizarrap. A parceria ampliou seu alcance na América Latina e foi seguida por colaborações com Nicki Nicole, Peso Pluma e TINI.

O alcance global se consolidou com a participação no projeto "Tiny Desk", da rádio americana NPR. O episódio no YouTube já ultrapassa 18 milhões de visualizações. Antes dos 20 anos, Milo J coleciona indicações ao Latin Grammy e vitórias no Prêmio Gardel, incluindo o Gardel de Oro, já concedido a nomes como Mercedes Sosa e Fito Páez.

Discografia e evolução

A trajetória musical do artista pode ser acompanhada por seus álbuns. O primeiro, “111”, de 2023, inclui o sucesso “M.A.I”, com mais de 450 milhões de reproduções no Spotify. Em 2024, lançou “166”, que também ganhou uma versão deluxe.

O álbum “La Vida Era Más Corta”, de 2025, marcou uma mudança sonora. O trabalho aproxima a música urbana de referências tradicionais argentinas e latino-americanas, misturando chacarera, milonga e murga com sonoridades contemporâneas. A faixa "Recordé" utiliza um sample da cantiga em português “Meu Labor das Matas”, do grupo Morro da Crioula.

"Não sou um músico, sou uma pessoa que faz música", declarou Milo J em entrevista à CNN Español, sobre seu processo criativo.

Estreia no Brasil

Os shows em São Paulo nos dias 13 e 15 de setembro fazem parte de sua expansão internacional e integram o projeto MUCHO! Ciudad Sonora. A iniciativa promove uma programação contínua dedicada à música da América Latina, Península Ibérica e suas diásporas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo do ano, o projeto ocupa diferentes casas de show paulistanas com artistas como Iseo & Dodosound, Los Mirlos e Aterciopelados. Criado em 2017, o festival MUCHO! já realizou oito edições, recebendo mais de 40 mil pessoas.