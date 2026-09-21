NOITE DE PRÊMIOS E EMOÇÃO

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Foram cinco dias de festa com um motivo mais que especial: os 20 anos do Instituto Gil Nogueira, organização não governamental que tem como foco incentivar a leitura através do projeto Ler é Viver. A proposta se concretizou ao longo das duas décadas como um dos projetos mais importantes na educação, tanto que Patrícia Nogueira, presidente e idealizadora do projeto, tem respeito e admiração entre os empresários mineiros, que patrocinam a iniciativa, fortalecendo cada vez mais o Ler é Viver.

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Os campeões do tênis, Rafael Cinini, Diana Gontijo, Rubens Cristofane, Serena Bastos, Lima Soares, Linacarla Sativa, Soraia Lages, Lorena Vaz, Monique Mosca, Guilherme Jardim, Michele Rocha, Franco Melone, Silvia Guedes, Ione Quintão, Joel Motta. Em baixo, Ezequiel Melo, Frank Bastos, Nelson Ventura, Lucas Carvalho, Paulo Gonçalves, Ricardo Cansado, Rafael Perpétuo, Mauro Picolo e Mario Tavernard Carla Lima/Divulgação



MEDALHISTAS



O projeto Ler é Viver foi levado a 101 escolas em regiões variadas do estado onde 144.264 crianças leram e interpretaram 1.648.449 livros. A metodologia desenvolvida pelo instituto mostrou-se eficiente. Nas escolas, as turmas recebem uma caixa de livros e durante alguns meses, equipe pedagógica e contadores de histórias se reúnem com os estudantes, que, ao final de cada semestre, passam por avaliações de interpretação de texto. Pelo desempenho e o número de obras lidas, os estudantes são reconhecidos com medalhas de bronze, prata e ouro.

Os campeões do beach tênis, Soraya Lage, Izabela Maia, Emmanuelle Penholate, Márcia Moritiz, Ezequiel Melo, Fabiana Bastos, Adriana Zebral, Camila Zebral, Renata Antonini, Gustavo Barros, Barbara Ribeiro e Álvaro Gomes Carla Lima/Divulgação

PREMIAÇÃO

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Os 20 anos do IGN foram comemorados com a 22ª edição da Copa JAM - Troféu Gil Nogueira, que reuniu atletas de tênis e beach tênis em disputas animadas nas quadras do Santíssimo Resort, em Tiradentes . A entrega de medalhas aos campeões e vices foi realizada no sábado (19/9), no Centro de Convenções do Santíssimo. Patricia Nogueira ainda prestou homenagens a colaboradores, que marcaram a trajetória do Instituto Gil Nogueira e do projeto Ler é Viver. Mas merecida mesmo foi a homenagem de José Barcelos à dedicação de Patrícia Nogueira e suas irmãs Alessia, Giuliane e Fernanda, frente ao Instituto Gil Nogueira, e, consequentemente, ao projeto Ler é Viver e ao torneio de tênis e beach tênis. A 23ª edição está confirmada para 15 a 19 de setembro de 2027, no Santíssimo Resort.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.