NOITE DE PRÊMIOS E EMOÇÃO
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Foram cinco dias de festa com um motivo mais que especial: os 20 anos do Instituto Gil Nogueira, organização não governamental que tem como foco incentivar a leitura através do projeto Ler é Viver. A proposta se concretizou ao longo das duas décadas como um dos projetos mais importantes na educação, tanto que Patrícia Nogueira, presidente e idealizadora do projeto, tem respeito e admiração entre os empresários mineiros, que patrocinam a iniciativa, fortalecendo cada vez mais o Ler é Viver.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
MEDALHISTAS
O projeto Ler é Viver foi levado a 101 escolas em regiões variadas do estado onde 144.264 crianças leram e interpretaram 1.648.449 livros. A metodologia desenvolvida pelo instituto mostrou-se eficiente. Nas escolas, as turmas recebem uma caixa de livros e durante alguns meses, equipe pedagógica e contadores de histórias se reúnem com os estudantes, que, ao final de cada semestre, passam por avaliações de interpretação de texto. Pelo desempenho e o número de obras lidas, os estudantes são reconhecidos com medalhas de bronze, prata e ouro.
PREMIAÇÃO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os 20 anos do IGN foram comemorados com a 22ª edição da Copa JAM - Troféu Gil Nogueira, que reuniu atletas de tênis e beach tênis em disputas animadas nas quadras do Santíssimo Resort, em Tiradentes . A entrega de medalhas aos campeões e vices foi realizada no sábado (19/9), no Centro de Convenções do Santíssimo. Patricia Nogueira ainda prestou homenagens a colaboradores, que marcaram a trajetória do Instituto Gil Nogueira e do projeto Ler é Viver. Mas merecida mesmo foi a homenagem de José Barcelos à dedicação de Patrícia Nogueira e suas irmãs Alessia, Giuliane e Fernanda, frente ao Instituto Gil Nogueira, e, consequentemente, ao projeto Ler é Viver e ao torneio de tênis e beach tênis. A 23ª edição está confirmada para 15 a 19 de setembro de 2027, no Santíssimo Resort.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.