Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
HIT

NOITE DE PRÊMIOS E EMOÇÃO

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
21/09/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
Carmen Lima, Franco Ciravegna, Maria José Amorim, Franco Ciravegna, Patrícia Nogueira, Alessia Nogueira, Leonardo Dicker, Henrique Ballesteros, Fernanda Nogueira, Giuliane Nogueira e Eunice Jardim: os fundadores do IGN - (crédito: Carla Lima/Divulgação)
Carmen Lima, Franco Ciravegna, Maria José Amorim, Franco Ciravegna, Patrícia Nogueira, Alessia Nogueira, Leonardo Dicker, Henrique Ballesteros, Fernanda Nogueira, Giuliane Nogueira e Eunice Jardim: os fundadores do IGN crédito: Carla Lima/Divulgação

Foram cinco dias de festa com um motivo mais que especial: os 20 anos do Instituto Gil Nogueira, organização não governamental que tem como foco incentivar a leitura através do projeto Ler é Viver. A proposta se concretizou ao longo das duas décadas como um dos projetos mais importantes na educação, tanto que Patrícia Nogueira, presidente e idealizadora do projeto, tem respeito e admiração entre os empresários mineiros, que patrocinam a iniciativa, fortalecendo cada vez mais o Ler é Viver.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os campeões do tênis, Rafael Cinini, Diana Gontijo, Rubens Cristofane, Serena Bastos, Lima Soares, Linacarla Sativa, Soraia Lages, Lorena Vaz, Monique Mosca, Guilherme Jardim, Michele Rocha, Franco Melone, Silvia Guedes, Ione Quintão, Joel Motta. Em baixo, Ezequiel Melo, Frank Bastos, Nelson Ventura, Lucas Carvalho, Paulo Gonçalves, Ricardo Cansado, Rafael Perpétuo, Mauro Picolo e Mario Tavernard
Os campeões do tênis, Rafael Cinini, Diana Gontijo, Rubens Cristofane, Serena Bastos, Lima Soares, Linacarla Sativa, Soraia Lages, Lorena Vaz, Monique Mosca, Guilherme Jardim, Michele Rocha, Franco Melone, Silvia Guedes, Ione Quintão, Joel Motta. Em baixo, Ezequiel Melo, Frank Bastos, Nelson Ventura, Lucas Carvalho, Paulo Gonçalves, Ricardo Cansado, Rafael Perpétuo, Mauro Picolo e Mario Tavernard Carla Lima/Divulgação


MEDALHISTAS


O projeto Ler é Viver foi levado a 101 escolas em regiões variadas do estado onde 144.264 crianças leram e interpretaram 1.648.449 livros. A metodologia desenvolvida pelo instituto mostrou-se eficiente. Nas escolas, as turmas recebem uma caixa de livros e durante alguns meses, equipe pedagógica e contadores de histórias se reúnem com os estudantes, que, ao final de cada semestre, passam por avaliações de interpretação de texto. Pelo desempenho e o número de obras lidas, os estudantes são reconhecidos com medalhas de bronze, prata e ouro.

Os campeões do beach tênis, Soraya Lage, Izabela Maia, Emmanuelle Penholate, Márcia Moritiz, Ezequiel Melo, Fabiana Bastos, Adriana Zebral, Camila Zebral, Renata Antonini, Gustavo Barros, Barbara Ribeiro e Álvaro Gomes
Os campeões do beach tênis, Soraya Lage, Izabela Maia, Emmanuelle Penholate, Márcia Moritiz, Ezequiel Melo, Fabiana Bastos, Adriana Zebral, Camila Zebral, Renata Antonini, Gustavo Barros, Barbara Ribeiro e Álvaro Gomes Carla Lima/Divulgação

PREMIAÇÃO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Os 20 anos do IGN foram comemorados com a 22ª edição da Copa JAM - Troféu Gil Nogueira, que reuniu atletas de tênis e beach tênis em disputas animadas nas quadras do Santíssimo Resort, em Tiradentes . A entrega de medalhas aos campeões e vices foi realizada no sábado (19/9), no Centro de Convenções do Santíssimo. Patricia Nogueira ainda prestou homenagens a colaboradores, que marcaram a trajetória do Instituto Gil Nogueira e do projeto Ler é Viver. Mas merecida mesmo foi a homenagem de José Barcelos à dedicação de Patrícia Nogueira e suas irmãs Alessia, Giuliane e Fernanda, frente ao Instituto Gil Nogueira, e, consequentemente, ao projeto Ler é Viver e ao torneio de tênis e beach tênis. A 23ª edição está confirmada para 15 a 19 de setembro de 2027, no Santíssimo Resort.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay