Duda manda mensagem para Bolsonaro: 'Chama o Nikolas'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) usou as redes sociais, nesta terça-feira (5/8), para ironizar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A parlamentar publicou um print de uma mensagem enviada ao ex-presidente e ironizou o silêncio. “Mandei essa mensagem para o Bolsonaro, mas ele não me respondeu. Alguém sabe o motivo? Já mandaram mensagem para ver se ele está bem?”, escreveu.

Na captura de tela divulgada por Duda, é possível ver o conteúdo da mensagem enviada a Bolsonaro. “Fala Bolsonaro. Boa noite. Se precisar de companhia para jogar um Uno no quintal, chama o Nikolas. Se a justiça tarda, o Nikolas adianta, né? Kkkk. Manda um salve para ele! Ah, esqueci que o sinal do 5G do presídio residencial é fraco”, diz o texto.

A referência ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), aliado de Bolsonaro, faz alusão à menção do parlamentar como um dos agravantes para embasar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão de Moraes nessa segunda-feira (4/8), após descumprir medidas cautelares que o proibiam de utilizar as redes sociais direta ou indiretamente. Segundo o ministro, o ex-presidente usou os perfis de seus filhos para atacar o STF e defender interferência estrangeira no Judiciário.

"O réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica, por chamada de vídeo, com seu apoiador político e deputado federal, Nikolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal", diz a decisão.

A decisão impõe novas restrições ao ex-presidente, como a proibição de receber visitas sem autorização judicial, exceto advogados, e o uso de celulares durante os encontros. Também foi autorizada a apreensão de quaisquer dispositivos eletrônicos em posse de Bolsonaro.

Leia a íntegra da decisão: