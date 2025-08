Nikolas ironiza prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Ditadura confusa'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira (4/8) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Olha só que ditadura confusa. Ele não pode falar, não pode dar entrevista, mas se outra pessoa filma ele e posta nas redes sociais, aquela pessoa é responsabilizada e ele também é responsabilizado", afirmou Nikolas Ferreira.

Entre as medidas cautelares decretadas pela Suprema Corte, está a proibição de Bolsonaro de usar redes sociais, mesmo que seja feita através de terceiros.

A gravação do ex-presidente ao celular durante as manifestações do último domingo (3/8) e a chamada de vídeo feita com Nikolas Ferreira, que foram publicadas nas redes o que foi entendido por Moraes como um descumprimento da medida.

Apesar da fala do parlamentar, Moraes não proibiu que Bolsonaro desse entrevistas, mas condicionou que elas não fossem veiculadas nas redes sociais, o que fez com que a defesa do ex-presidente pedisse esclarecimentos ao Supremo.

O mineiro reclamou que a decisão de prisão domiciliar não foi tomada pelo ex-presidente ter desviado, lavado dinheiro ou por corrupção, mas por ter descumprido as medidas impostas.

"(Foi) porque ele teria usado redes sociais de outros para potencializar a manifestação do dia 3 de agosto, como se ele tivesse feito parte dos ataques ao STF", queixou-se Nikolas.

A decisão de Moraes desta segunda proíbe que Bolsonaro use celular, receba visitas não autorizadas pela Justiça e ordena uma busca e apreensão para recolher equipamentos eletrônicos. As outras medidas cautelares anunciadas anteriormente seguem valendo.

Leia abaixo a decisão de Alexandre de Moraes na íntegra