NAS MÃOS DO TERROR

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

"Precisamos de toda a ajuda internacional para resgatar os reféns", disse o pai de um dos reféns

07/08/2025 07:23 - atualizado em 07/08/2025 08:14

Flotilha de barcos transportando membros das famílias de israelenses mantidos reféns na Faixa de Gaza desde outubro de 2023 deixa a marina da cidade costeira israelense de Ashkelon em 7 de agosto de 2025
Flotilha de barcos transportando membros das famílias de israelenses mantidos reféns na Faixa de Gaza desde outubro de 2023 deixa a marina da cidade costeira israelense de Ashkelon em 7 de agosto de 2025 crédito: Jack GUEZ / AFP

Parentes de reféns israelenses seguiram nesta quinta-feira (7) em vários barcos em direção à costa da Faixa de Gaza para "chegar o mais perto possível" de seus entes queridos sequestrados pelo Hamas, segundo um jornalista da AFP a bordo de uma das embarcações. 

"Mayday! Mayday! Mayday! Precisamos de toda a ajuda internacional para resgatar os reféns", disse Yehuda Cohen, pai de um refém. 

Cohen integra o grupo de quase 20 pessoas que partiram a bordo de três barcos do porto israelense de Ashkelon, na fronteira norte da Faixa de Gaza.

Muitos exibiam bandeiras amarelas e cartazes com as imagens dos reféns, enquanto gritavam seus nomes. 

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

