JUSTIÇA

STF aprova orçamento bilionário para 2026

Supremo Tribunal Federal custará R$ 1 bilhão no próximo ano. Corte diz que foi obrigada a aumentar gastos por 'fatores externos' relacionados à segurança

André Richter - Repórter da Agência Brasil
André Richter - Repórter da Agência Brasil
08/08/2025 11:07

Em 2021, cortes orçamentários do governo Bolsonaro impediram a realização. Em 2022, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou R$ 2,3 bilhões para o IBGE iniciar os trabalhos
O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou nessa quinta-feira (7) proposta orçamentária de R$ 1 bilhão para 2026. A previsão foi aprovada durante sessão administrativa e será enviada ao Ministério do Planejamento e Orçamento para compor a proposta orçamentária da União para 2026.

A proposta do STF para o ano que vem teve aumento em relação ao orçamento deste ano, que ficou em R$ 953 milhões.

No relatório em que votou a favor da aprovação do orçamento, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, destacou que a Corte foi obrigada, por "fatores externos", a aumentar os gastos com segurança.

Em 2020, o gasto com a proteção das instalações e com segurança dos ministros foi R$ 40 milhões. No ano que vem, o valor proposto é de R$ 72 milhões. "Essa é uma despesa que tem causas externas ao tribunal. Vem do aumento das hostilidades ao Supremo Tribunal Federal, que são fato público e notório. O risco à segurança aumentou a necessidade de investir em infraestrutura, tecnologia e equipamentos e aumento de pessoal (servidores e terceirizados), com severo impacto no orçamento, mas inevitável", justificou Barroso.

No relatório, o ministro também afirmou que os gastos da Corte estão dentro dos limites fiscais.

"Como mencionado no relatório, ao montante de despesas primárias com receitas do Tesouro (obrigatórias e discricionárias), foi acrescido o campo de despesas discricionárias com receitas próprias do tribunal", completou o ministro.

luis-roberto-barroso orcamento stf

