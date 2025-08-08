Fiemg anuncia medidas para ajudar empresários afetados pelo tarifaço

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) anunciou nesta sexta-feira (8/8) medidas para apoiar os setores que não foram isentos da tarifa adicional de 40% imposta pelo governo norte-americano sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos.

"Se alguém achava que essa crise vai acabar dentro de um ano e meio ou dois anos, esqueça. O mundo mudou. Aceite ou pereça", aconselhou Flávio Roscoe, presidente da Fiemg no Encontro Empresarial Extraordinário com os setores que não foram contemplados pela lista de exceções ao tarifaço.

Ele ainda recomendou que os empresários tomem medidas o quanto antes. "Não tomar uma decisão não é opção neste momento. Mas tem que se orientar para tomar a melhor decisão possível", falou.

A Fiemg anunciou aos empresários mineiros afetados pelo tarifaço, que tiverem ao menos 10% da produção afetada, alguns incentivos, como a gratuidade das ações de treinamento do SESI e do Senai e às consultorias do Senai para aprimorar o processo produtivo.

Estudo divulgado pela Fiemg mostra que, apesar da isenção a alguns dos principais produtos exportados por Minas Gerais aos Estados Unidos, cerca de 63% da pauta exportadora mineira segue tarifada.

Em Minas Gerais, entre os produtos mais prejudicados pelo tarifaço, está o café, que 33% do total exportado segue para os Estados Unidos. A carne bovina é outro item de destaque na pauta exportadora mineira que permanece sem isenção, com 2,5% seguindo para os EUA.

Na siderurgia, embora alguns produtos tenham sido contemplados com a isenção (como ferro fundido e nióbio), uma parcela da cadeia produtiva segue sujeita às tarifas, como é o caso dos tubos de aço (3,1%) e do fio-máquina de ferro ou aço (1,8%).

