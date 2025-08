MG registra crescimento de 45% no envio de mercadorias compradas on-line

De acordo com a segunda edição do Mapa da Logística, elaborado pela plataforma Loggi, Minas Gerais registrou um crescimento de 45% nos envios de pacotes no segundo trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice posiciona o estado como o quinto com maior crescimento logístico nacional no período.

O levantamento, que analisa dados e tendências do setor logístico brasileiro, também destaca Minas como o terceiro estado com maior volume de envios realizados por pequenas e médias empresas (PMEs), representando 10% do total de remessas nacionais, o dobro da participação das grandes marcas, que atingiram 5%. No cenário geral, que inclui empresas de todos os portes, ele ocupa o segundo lugar em quantidade de envios e recebimentos de pacotes.

A performance expressiva está atrelada à crescente digitalização dos negócios, à adoção de soluções logísticas mais flexíveis e acessíveis, e ao investimento em modelos operacionais que permitem maior capilaridade e agilidade nas entregas. Segundo o estudo, empreendedores mineiros têm se posicionado estrategicamente no mercado brasileiro, ampliando o alcance das suas operações e agregando valor aos produtos enviados.

As datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, foram apontadas como grandes impulsionadoras do setor, representando 32% dos volumes de envio em todo o Brasil no segundo trimestre.

Na região Sudeste, que concentra grande parte da atividade econômica do país, os itens mais vendidos no período incluem vestuário e moda, cosméticos e perfumaria, serviços financeiros, alimentos e produtos de eletrônicos e informática. Esse mix diversificado reflete tanto a variedade da produção quanto o perfil de consumo dos brasileiros, que têm recorrido cada vez mais ao digital para realizar compras cotidianas e presentes comemorativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa, segundo analistas do setor, é que o estado mantenha sua trajetória de crescimento nos próximos trimestres, especialmente com a aproximação de datas como a Black Friday e o Natal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice