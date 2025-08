Rede social decide onde brasileiros comem fora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se antes as dicas de amigos e familiares eram determinantes na hora de escolher um restaurante, hoje o algoritmo do Instagram fala mais alto. Levantamento da Brazil Panels & Behavior Insights, empresa de pesquisa de mercado comportamental que ouviu mais de 2.500 pessoas em todo o país com diferentes faixas etárias, revelou que 70,2% dos brasileiros já visitaram um restaurante por terem visto fotos ou vídeos dele na rede social. O dado consolida a plataforma como o principal influenciador de consumo gastronômico no país, superando até as recomendações pessoais, que impactam 53,1% das decisões.

Apesar da força do digital, o sabor ainda manda. Para 38,2% dos entrevistados, a qualidade dos pratos segue sendo o critério mais importante na hora de escolher onde comer. Na sequência, aparecem preço (23%) e atendimento (17,1%).

“A pesquisa valida que, apesar da crescente diversidade de opções, a essência do negócio gastronômico – que é a qualidade do que é servido – permanece insubstituível para o consumidor brasileiro”, afirma Claudio Vasques, CEO da Brazil Panels & Behavior Insights.

O Instagram funciona como uma espécie de vitrine digital. A plataforma é hoje a principal fonte de busca por informações sobre restaurantes (69%), com fotos de pratos (38,2%) e vídeos de preparo (23,5%) liderando o interesse dos usuários.

O levantamento também mapeou os hábitos de consumo alimentar dos brasileiros. Para a maioria, ir a restaurantes ainda é um evento esporádico: 31% dizem comer fora algumas vezes por mês, enquanto 39,5% fazem isso raramente. Nesse cenário, o delivery reina absoluto, com destaque para o iFood (61,4%) e os aplicativos próprios dos estabelecimentos (35%).

Quanto aos pratos preferidos, pizza (63,9%) e churrasco (61,9%) lideram com folga. Já culinárias como a japonesa (33,2%) e chinesa (30,4%) ainda enfrentam certa resistência entre os consumidores.

Na hora de ir a um restaurante, os brasileiros não se importam em investir mais por uma boa experiência. Segundo o estudo, 32,4% estão dispostos a gastar até R$ 100 por pessoa, e 25,2% afirmam que não veem problema em percorrer longas distâncias para comer bem.

“O consumidor moderno pesquisa, compara e decide pelo celular, mas exige que a experiência ao vivo corresponda ao que viu online”, reforça Vasques.