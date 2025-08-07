Assine
MEI poderá ter orientação grátis de contadores

Governo lança ‘MEI conta com a gente’, uma plataforma que une empreendedores a serviços de contabilidade

TF
Tatiana Farah
TF
Tatiana Farah
Repórter
07/08/2025 17:20

O governo lança nesta quarta-feira, 9, o programa “MEI conta com a gente”, uma plataforma para ligar os microempreendedores individuais a contadores. O serviço fornecerá primeiramente orientações contábeis via inteligência artificial, mas os cidadãos poderão pedir auxílio a contadores reais cadastrados na plataforma para abrir ou regularizar seu negócio. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, a ideia é “tirar a burocracia do caminho e colocar gente de verdade para ajudar”.

O projeto foi desenvolvido pelo ministério em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). A ideia é ligar os microempreendedores a contadores de sua região.

O acesso à plataforma será feito pelo site gov.br/MEI.

