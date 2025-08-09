Assine
Duda após três condenações de Nikolas: ‘Se não vier pix, vai para o Serasa’

Deputada federal voltou a cobrar o pagamento de uma indenização por transfobia, após condenação de Nikolas Ferreira ter trânsito em julgado no STJ

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
09/08/2025 11:25

Montagem com Duda Salabert e Nikolas Ferreira
"Aguardando meu pix", disparou Duda para Nikolas crédito: Zeca Ribeiro e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) voltou a cobrar o pagamento de uma indenização do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), após a condenação por transfobia no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter o trânsito em julgado na quinta-feira (7/8). “Se não vier o pix, é SERASA e PENHORA dos bens”, disse a parlamentar.

A disputa judicial começou em 2021 e envolve uma ação por danos morais movida pela deputada federal por declarações de Nikolas durante a campanha eleitoral de 2020, quando os dois disputavam uma vaga na Câmara Municipal de BH. À época, em entrevista ao Estado de Minas e nas redes sociais, o então vereador eleito se recusou a reconhecer a identidade de gênero de Duda Salabert.

Leia Mais

A parlamentar entrou com ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que, em primeira e segunda instância, proferiu decisões favoráveis a ela e fixou uma indenização inicial de R$ 80 mil - posteriormente reduzido para R$ 30 mil. Com a decisão do STJ, Nikolas também perdeu o recurso em terceira instância, mas pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso prove algum vício constitucional no processo.

“Terei que enviar o nome do Nikolas Ferreira para o SERASA. Após 3 condenações, ele insiste em não me pagar. Hoje peguei a certidão de trânsito em julgado. Vou emoldurar, pois é uma vitória inédita na justiça brasileira contra a transfobia”, comemorou Duda em suas redes sociais nessa sexta (8/8).

Durante a tramitação do processo, Nikolas alegou que não cometeu ilegalidade e que estava amparado pelo princípio da liberdade de expressão. Porém, a ministra Maria Isabel Gallotti, do STJ, negou o recurso dando respaldo à decisão do TJMG.

O Estado de Minas procurou a assessoria do deputado Nikolas Ferreira para um posicionamento, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações do parlamentar.

overflay