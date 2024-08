Um traficante, Breno César Benedito, de 27 anos, procurado pela polícia e pela Justiça do Rio de Janeiro, indiciado por tráfico de drogas e que estava foragido, foi morto na noite de quarta-feira (21/8) após sacar uma arma para policiais militares, que atiraram para se defender.

O caso ocorreu na Rua W3, no Bairro Pongelupe, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, por volta das 22h40.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição fazia o patrulhamento da região das ruas W, conhecida por ser um ponto de venda de drogas e também de roubos de veículos.

Ao passar pela Rua W3, perto de um beco que liga essa rua à W4, os policiais avistaram o homem sentado em frente a um portão residencial. Ao perceber a presença dos policiais, segundo o relatório, ele se mostrou inquieto e demonstrou nervosismo.

Os policiais decidiram então realizar uma revista. Deram ordem a Breno para que ele se levantasse e colocasse as mãos na cabeça.

Ele levantou-se, mas não colocou as mãos na cabeça. Os policiais perceberam um volume em sua cintura e decidiram revistá-lo. Foi quando Breno levou a mão à cintura e sacou um revólver.

Para se defender, os policiais atiraram. Breno caiu, e a arma, ao bater no chão, saltou de sua mão. Ainda com vida, ele foi socorrido e levado para a UPA Diamante, onde morreu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Barreiro. A Corregedoria da Polícia Militar também foi acionada e também está investigando o caso. As armas foram recolhidas, e os policiais estão temporariamente afastados do serviço de patrulhamento.