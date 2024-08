Carreterio chegava em casa e pediu ajuda do pai para manobrar veículo quando foi baleado

Um homem, de 40 anos, foi assassinado a tiros e um idoso, de 72, ficou ferido na noite dessa quinta-feira (22/8), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem, que é carreteiro, havia acabado de chegar em casa e pediu ajuda ao pai, o idoso de 72 anos, para manobrar a carreta.





O idoso embarcou no veículo para desengatar quando um carro Fiat Siena se aproximou. O pai do carreteiro acreditou, inicialmente, se tratar de um conhecido, mas dois indivíduos desembarcaram rapidamente gritando “perdeu, perdeu”.





A dupla mirou no carreteiro e iniciou os disparos. Depois do crime, os dois fugiram. O idoso foi atingido nas pernas e socorrido até um hospital de Betim. O filho dele morreu no local.

A irmã do carreteiro disse não imaginar qual seria a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança flagram o veículo Fiat Siena descendo a rua do homicídio. O carro estava sem placa. Até o momento, ninguém foi preso.





A perícia foi acionada e constatou diversos disparos de arma de fogo no corpo da vítima. O celular do carreteiro foi recolhido pela Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Betim.