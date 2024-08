SIGA NO

Ônibus tombou próximo ao Viaduto José de Alencar, na Pampulha, em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um ônibus do sistema Move tombou na manhã desta segunda-feira (23/8) na avenida Professor Magalhães Penido, no Bairro São Luiz, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O coletivo, que seguia vazio, sofreu o acidente próximo ao Viaduto José de Alencar, e o motorista não se machucou. ?

Segundo a Guarda Municipal, o acidente envolveu um ônibus da linha 5401 (São Luiz/Cabral). A ocorrência aconteceu quando um veículo de passeio avançou o sinal vermelho, atravessando o caminho do ônibus. Para evitar uma colisão, o motorista tentou desviar, mas acabou atingindo a mureta de proteção que separa o acesso à avenida Abraão Caram da avenida Antônio Carlos, o que resultou no tombamento do veículo.

O ônibus estava a caminho do ponto final, onde iniciaria a primeira viagem do dia. Equipes da BHTrans e da Guarda Municipal foram acionadas para controlar o trânsito e tomar as medidas necessárias.

O trânsito na avenida foi interditado e não há previsão para a liberação da via ou para o destombamento do veículo. Para conter um vazamento de óleo causado pelo acidente, agentes também espalharam serragem na pista.