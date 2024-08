O menino de 10 anos que ficou gravemente ferido em consequência de um incêndio, no último dia 12, em Montes Claros, no norte de Minas, morreu no fim da tarde dessa segunda-feira (26/8). Ele estava internado na Santa Casa local e é a segunda vítima desse incêndio. No dia do incêndio, a irmã do menino tinha morrido no dia do acidente.

Segundo informações do hospital, a menina teve queimaduras de terceiro grau em 96% do corpo, enquanto o irmão, teve queimaduras, do mesmo grau, em 99% do corpo.

Ainda segundo informações do hospital, o menino estava entubado desde o dia do incêndio. A menina também tinha sido entubada.

Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, o fogo, que destruiu grande parte da casa, no Bairro Monte Sião, começou no quarto onde estavam os dois irmãos.



Deste cômodo, as chamas se espalharam para toda a residência. Um meio-irmão das crianças de 12 anos e uma tia, de 27, sofreram queimaduras, mas não precisaram ser hospitalizados.

Leia: Mega-Sena 2767 e outras loterias: números sorteados (27/8)

Leia mais: Locais que estão acostumados a conviver com vulcões

Leia Também: Menino morre depois de atirar em si mesmo com a arma dos pais

A Polícia Civil investiga o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas do incêndio.