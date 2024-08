Três homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em João Monlevade, na Região Central de Minas, na noite dessa quarta-feira (28). As prisões ocorreram durante uma operação realizada no Bairro São João.





Segundo informações da Polícia Militar, os homens foram abordados em um veículo identificado como de propriedade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. Durante a revista do automóvel, os agentes encontraram onze pacotes de cocaína, escondidos em uma moto de brinquedo. Junto com as drogas foram encontrados R$ 250 e três celulares.

Os suspeitos, com idades de 26, 30 e 43 anos, foram conduzidos à delegação local. O carro foi apreendido pela polícia e levado para o pátio do Detran.

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo confirma ter conhecimento do caso, mas alega que o veículo e motorista prestam serviços terceirizados. A assessoria de comunicação do município informou que aguarda as investigações policiais.