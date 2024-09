Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu dois foragidos da Justiça em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Os suspeitos são considerados de alta periculosidade. As prisões ocorreram durante a Operação Sentinela, que busca fazer um combate estratégico ao crime.





Segundo a Polícia Civil, os investigados atuavam nos bairros Aliança e Várzea Grande, em Medina, também em Jequitinhonha, e estavam sendo procurados há meses, suspeitos de envolvimento em uma série de crimes graves, incluindo homicídios e tráfico de drogas.

Através de um levantamentos do setor de inteligência da Delegacia de Polícia em Medina, os dois foram localizados num apartamento em Ponto dos Volantes, que fica a 65 quilômetros de Medina.





Além dos dois foragidos, uma mulher também foi presa no local, suspeita de envolvimento em crimes relacionados à mesma organização criminosa.





Nas buscas realizadas no apartamento, os policiais ainda encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas e cinco celulares, sendo dois deles danificados. Segundo a polícia, é possível que os suspeitos tenham quebrado os aparelhos com a intenção de destruir provas.





Operação Sentinela

O delegado Danilo Fernandes Souza ressalta que a Operação Sentinela reafirma o compromisso das forças de segurança em combater o crime de maneira estratégica e eficaz, promovendo a segurança da população de Medina.





“A ação foi um marco na luta contra o crime organizado na região e representa mais um passo na direção da paz e da ordem pública”, diz ele.