Obras do novo contorno rodoviário de Montes Claros incluem viadutos no trevo da saída para Bocaiuva

O novo contorno rodoviário de Montes Claros, no Norte de Minas, em construção, vai passar dentro da área do 55º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército na cidade, onde ocupará 54 metros quadrados. Para viabilizar a obra, sem a necessidade de mudar seu traçado, foi feito um acordo entre o Governo do Estado e o Exército brasileiro.

Em troca da cessão do terreno, o Governo Estadual vai construir prédios com um total de 12 apartamentos, destinados à moradia de militares no município. As obras do novo contorno rodoviário da cidade, orçadas em R$ 250 milhões, deverão ser concluídas até junho de 2025, interligando as rodovias BR 365 (saída para Pirapora), BR 135 (saída para Bocaiuva), BR 251 (saída para Francisco Sá) e o novo percurso da BR 251 (saída para Januária).

Atualmente, as obras dos viadutos no trevo entre o contorno rodoviário e a BR-135, na saída para Bocaiúva, estão em ritmo acelerado.

O acordo que garante a continuidade dos trabalhos do contorno rodoviário de Montes Claros foi firmado com o Exército por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), com a participação da Prefeitura de Montes Claros. A permuta foi formalizada na 4ª Região Militar, em Belo Horizonte, neste mês.

Participaram do ato de assinatura do acordo o comandante da 4ª Região Militar do Exército, general Alexandre Oliveira Cantanhede Lago; o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno; o vice-prefeito e prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães; e os deputados estaduais Arlen Santiago (Avante) e Gil Pereira (PSD), ambos com base eleitoral no Norte de Minas. Participou ainda o presidente da empresa Eco 135, Alberto Luiz Lod.

O contorno rodoviário de Montes Claros terá um total de 14 quilômetros de extensão. A obra está sob responsabilidade da concessionária Eco-135, que administra mais de 360 quilômetros da BR-135, MG-231 e LMG-754, de Paraopeba a Montes Claros.

Atualmente, além dos viadutos do trevo da saída para Bocaiuva, os serviços de nova alça do contorno rodoviário de cerca de dois quilômetros de extensão no chamado Leste/Sul estão em andamento. Além de passar na área militar, o novo trecho rodoviário conta com uma obra de arte (viaduto), pois atravessa a linha férrea.

O vice-prefeito e prefeito eleito Guilherme Guimarães explica que a construção do novo trecho do anel rodoviário Leste/Sul, passando pelo terreno do Exército, será de fundamental importância para retirar o fluxo pesado de caminhões e carretas da área urbana da cidade, entre os bairros Santo Antônio, Jardim Olimpo e Alto Boa Vista, atual traçado do percurso do anel rodoviário entre a BR 135 e a BR 251.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme o prefeito eleito, o conjunto de apartamentos previsto na permuta será erguido na chamada Vila Militar, área do Exército, entre os bairros São José, Roxo Verde e Vila Ipiranga.