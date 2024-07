Pensar na cidade de Foz do Iguaçu é lembrar imediatamente da grandiosidade das Cataratas do Iguaçu, um dos destinos internacionais mais procurados da região Sul do Brasil. A região, no entanto, oferece muitas outras atrações – e não apenas para os fãs de turismo de natureza.

Tanto é que a cidade foi escolhida para sediar mais uma unidade da rede hoteleira Nacional Inn. É lá que fica situado o Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu. Localizado a apenas cinco quilômetros do Aeroporto e da entrada do Parque das Cataratas do Iguaçu, é um grande diferencial para os turistas que chegam à cidade.

“Essa proximidade facilita o acesso aos principais atrativos naturais, tornando a estadia ainda mais conveniente”, destaca Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis. Isso sem contar que a Avenida das Cataratas é uma das principais vias de acesso da cidade, o que garante fácil mobilidade.

O hotel também é próximo de outra região que faz os olhos dos visitantes brilharem: a fronteira com o Paraguai. Além disso, o estabelecimento conta com uma piscina coberta, piscina externa com toboágua, sauna, sala de jogos, playground, bar no lobby, serviço de drinks, entre outros.

O esplendor das Cataratas

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, somente em janeiro de 2024, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 214.868 visitantes, o que representa um aumento de 2,4% em relação a janeiro de 2023. O parque é formado por mais de 270 quedas d’água, sendo a Garganta do Diabo a maior e mais famosa, com cerca de 80 metros de altura.

O parque também é Patrimônio Mundial da UNESCO e tem grande importância histórica e cultural, uma vez que é o lar de importantes sítios arqueológicos, com pinturas rupestres e outros registros dos povos indígenas que ali viveram no passado.

Foz do Iguaçu além das Cataratas

O turismo em Foz do Iguaçu oferece muito mais opções do que as trilhas exuberantes na natureza e as quedas d’água. Outra região que atrai muitos turistas é a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Ou seja, em uma única viagem, o turista pode visitar três diferentes países.

“Este local proporciona uma vista espetacular dos três países e é um símbolo da amizade e da diversidade cultural que caracteriza a região”, enfatiza Ricardo Aly, que também destaca outro ponto não tão conhecido, mas igualmente espetacular da cidade: a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab. “Ela não só serve como um centro religioso, mas também como um ponto turístico que oferece um mergulho na cultura árabe.”

Os amantes da boa gastronomia também encontram restaurantes que oferecem as mais variadas experiências, além de lojas que refletem a rica mistura cultural da cidade.

“Em resumo, acredito que Foz do Iguaçu é um destino que se destaca pela sua importância turística, com atrativos fascinantes tanto na região central quanto em seus arredores”, enfatiza Aly.

Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu

O Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu está localizado no centro de Foz do Iguaçu e as diárias incluem café da manhã, que é servido diariamente. Além disso, sua política de hospedagem, permite que uma criança de até 7 anos, acompanhada de 2 adultos, não pague a estadia.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/39/dan-inn-express-foz-do-iguacu