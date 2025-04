Traficante preso no ES tinha depósito de drogas em cidade de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um traficante foi preso no início da semana, em Baixo Guandu, no Espírito Santo por usar sua casa como depósito de drogas. A residência do homem de 23 anos fica em Aimorés, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.

A descoberta ocorreu na noite de quarta-feira (9/4). A Polícia Militar de Aimorés recebeu um telefonema anônimo denunciando que um jovem preso tinha uma casa naquela cidade. O informante contou também que no local havia dois cachorros da raça pitbull pertencentes ao suspeito.

Várias viaturas foram enviadas ao local. Os policiais entraram na casa e prenderam os cães no quintal, nos fundos da residência. Ao revistar a casa, eles encontraram, num dos cômodos, uma mala contendo cinco invólucros grandes e sete pequenos de "skunk", duas pedras grandes e cinquenta e seis papelotes de cocaína, além de três balanças de precisão.

A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Aimorés. O traficante segue preso em Baixo Guandu.

