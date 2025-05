Vídeo: bombeiros resgatam cavalo que caiu em buraco de sete metros

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve trabalho no resgate de um cavalo, que caiu em um buraco de sete metros de profundidade no Bairro Senhor dos Montes, em São João del-Rei, na Região Central de Minas. Os militares foram acionados nesse sábado (10/5) para atender a ocorrência.

Segundo a corporação, o animal estava desaparecido há dois dias e foi encontrado dentro de uma vala. Ele ficou em uma estreita passagem de água e não conseguia sair sozinho.





Após cerca de cinco horas de trabalho, utilizando cordas e polias, os militares conseguiram içar o animal de forma segura. Ele apresentava ferimentos leves e foi entregue aos cuidados do responsável, de acordo com os bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia