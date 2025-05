Mãe e filho são atropelados por motorista embriagado na Grande BH 

Um homem, que estaria embriagado, perdeu o controle do veículo e atropelou uma mulher e uma criança, na tarde deste domingo (11/5), no Bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Grande BH.









De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o condutor do veículo teria saído de um bar e estaria em alta velocidade quando perdeu o controle e atingiu um poste e as vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Ambulâncias do Samu foram acionadas para o atendimento às vítimas, que já estariam sem vida. Porém, a Polícia Militar não confirma as mortes já que a ocorrência ainda está em andamento.