Motorista de reboque capota caminhão e morre esmagado em rodovia de MG

Motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva (foto: PMRv)

O motorista de um caminhão-reboque, ainda não identificado, morreu depois de capotar no quilômetro 583 da BR-367, próximo a Diamantina.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 43 anos, estava rebocando um caminhão-pipa e ao tentar fazer uma curva para a direita, acabou perdendo o controle da direção e capotou na margem da rodovia.

A cabine do caminhão praticamente desapareceu e o motorista morreu esmagado. Foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate do corpo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e a causa suposta para o acidente seria o excesso de velocidade. A carga poderia, segundo os peritos, ter contribuído para o capotamento.