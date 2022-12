Homem é soterrado por barranco enquanto trabalhava

Um homem de 42 anos teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após ser soterrado por um barranco, na manhã deste sábado (10/12), no Bairro Dente Grande, em Janaúba, Região Norte de Minas Gerais. A vítima retirava areia de um buraco quando o barranco cedeu.

Assim que chegaram ao local, os militares encontraram a vítima deitada e fora do buraco. De acordo com o relato de testemunhas, uma segunda pessoa, que também trabalhava no local, conseguiu ajudar o homem e retirá-lo de debaixo da areia.