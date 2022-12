Motorista perdeu o controle da direção, saiu da estrada e bateu contra árvore (foto: CBMMG)

Mais um grave acidente foi registrado no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (10/12). Dessa vez, um homem, de 25 anos, que dirigia um Pajero preta, perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em uma árvore.





O acidente aconteceu por volta de 3h30, no quilômetro 472 do Anel, na altura do Bairro Padre Eustáquio, no sentido Vitória. Segundo testemunhas que tentaram fazer o socorro da vítima, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo.

Os bombeiros foram chamados, pois o homem apresentava sinais vitais, mas estava presos às ferragens. Ele foi retirado do carro com vida, mas morreu ainda no local.