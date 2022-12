Médico de 24 anos morre ao cair de sacada quando assistia aos jogos da Copa

(foto: Redes sociais/ Unival)

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou ao local, por volta das 20h30, o jovem, identificado como Samuel Marcaccini Ribeiro, já estava recebendo os primeiros atendimentos do Samu.Os militares deram suporte à ocorrência, mas o jovem teria sofrido uma parada cardiorespiratória no local. Ele chegou a ser levado para o Hospital Samuel Libânio, mas morreu na unidade de saúde.Procurada, a Polícia Militar informou que não regitstrou Boletim de Ocorrência porque não foi acionada. As causas da queda do jovem da sacada ainda são desconhecidas.Samuel Marcaccini Ribeiro se formou em medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí (Unival) há 15 dias. A instituição, com sede em Pouso Alegre, divulgou nota de pesar nas redes sociais. O jovem é filho da médica pediatra e professora da Unival, Jomara Marcaccini.