Mulher finge sequestro e pede R$ 2 mil para falso resgate

Momento em que a mulher é bordada no falso crime (foto: Divulgação/PMMG) Uma mulher fingiu o próprio sequestro para tentar extorquir R$ 2 mil d marido, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar (PM) descobriu o golpe e prendeu a falsa vítima do crime ainda nesta sexta-feira (9/12).



De acordo com a história contada pela mulher, ela teria sido levada pelos sequestradores ainda na noite de quinta-feira (8/12), quando dois homem a obrigaram a entrar em um carro branco, no Bairro Santa Mônica, an Região Leste da cidade.



Os criminosos, então, passaram a ligar para o marido da falsa vítima e exigiram R$ 2 mil como resgate. Ao resgitrar o fatona polícia, ainda sem saber que se tratava de um falso sequestro, o homem disse que ela poderia ter sido levada por causa de um dívida dele.



A PM conseguiu imagens do momento do sequestro e isso ajudou na identificação dos envolvidos.Chamou a atenção o fato da mulher ter sido liberada sem o pagamento. Ao ser encontrada, na sexta-feira, ela contou que teria ficado alguma horas no carro dos supostos sequestradores, que rodaram por vários locais de Uberlândia. A falsa vitima também disse que teria sido ameaçada de morte.



Os levantamentos dos policiais mostraram que a história era inconsistente, principalmente porque os sequestradores eram conhecidos da mulher.



A PM conseguiu encontrar os suspeitos do crime, que confirmaram se tratar de uma simulação. Ainda não se sabe o motivo da tentativa de extorsão.



Além da mulher que fingiu ser vítima, um homem acabou preso. O segundo homem foi liberado por falta de provas contra ele.