Batida entre carreta e caminhão mata homem na BR-251

Corpo do motorista do caminhão ficou preso às ferragens (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem, de 45 anos, morreu e outro ficou ferido em uma batida entre carreta e caminhão na BR-251, altura do km 252, em Salinas, no Norte do estado, na noite dessa sexta-feira (23/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma testemunha afirmou que a carreta, que transportava barras de ferro, seguia na BR 251 quando foi atingida na traseira por um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve o óbito confirmado pelo médico do Samu ainda no local do acidente.

O motorista da carreta, de 37 anos, não sofreu ferimentos e foi atendido pelo Samu.

Durante o atendimento, a rodovia ficou fechada nos dois sentidos. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O corpo da vítima foi retirado das ferragens e entregue para a perícia da Polícia Civil de Taiobeiras.