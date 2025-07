BH: Rua Padre Eustáquio é novamente bloqueada nesta quarta (2/7)

A Rua Padre Eustáquio, no bairro de mesmo nome da Região Noroeste de Belo Horizonte, está bloqueada para poda de árvores, na manhã desta quarta-feira (2/7). Na madrugada dessa terça (1º), uma árvore de grande porte caiu e o bloqueio na via complicou o trânsito durante a manhã.

O trecho da Rua Padre Eustáquio bloquedo nesta manhã é entre as ruas Manhumirim e Igai. O local fica em frente à Pam Padre Eustáquio. Conforme a BHTrans, apenas moradores e comerciantes têm acesso autorizado à área fechada.

Motoristas que seguem sentido Centro podem fazer o desvio pela Manhumirim, à esquerda. Na sequência, seguem à direita na Rua Camarugi, à direita na Rua Ingaí, até retornar à Rua Padre Eustáquio. Os desvios estão sinalizados.

Ainda segundo a empresa, a pista foi liberada durante o horário de pico da manhã, mas fechada para que as equipes consigam realizar o procedimento de poda. O mesmo vai ocorrer no horário de mais movimento ao fim do dia, caso os trabalhos não cumpram a previsão de liberação da via até o final da tarde de hoje.

A queda da árvore nessa terça-feira não deixou feridos, mas um poste de iluminação pública atingido precisará ser substituído. A causa da queda ainda não foi informada pelas autoridades.