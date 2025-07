BH: capotamento deixa cinco feridos no Anel Rodoviário

Um carro com cinco ocupantes capotou no Anel Rodoviário em Belo Horizonte, na altura do bairro Dom Bosco, sentido Contagem, na noite deste domingo (6/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o controle, colidiu com o canteiro central e capotou. Todas as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico pelo SAMU.

A Polícia Militar e a BHTrans atuaram no local para garantir a segurança do trânsito no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia