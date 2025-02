MG: família fica ferida em capotamento de caminhão na BR-381

Uma família composta por três crianças, a mãe e o pai ficou ferida depois que o caminhão em que estavam capotou na BR-381, na altura da comunidade Aleixo no município de Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, ao final da tarde de domingo (16/2).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caminhão estava com uma carga de frango e tombou na pista, na altura do quilômetro 333, no sentido Ipatinga. A carga se espalhou pela pista, causando interdição nos dois sentidos, por volta das 18 horas.

Conforme registros, os militares perceberam que pessoas saqueavam os alimentos e advertiram o grupo. Porém, algumas pessoas do grupo reagiram jogando pedras na direção da guarnição.

Neste momento, a equipe policial solicitou reforço à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a ocorrência. De acordo com a polícia, todas as vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital.

A pista ficou interditada até 22h28, momento em que foi finalizada a remoção da carreta e da carga da pista.

