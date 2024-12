Em um charmoso ambiente, Bistrô diferencia na região. Gastronomia italiana com toques de mineiridade no sabor

Em uma charmosa cidade mineira, um restaurante recém-inaugurado se destaca como um verdadeiro oásis da cozinha italiana, surpreendendo os moradores e visitantes com sua atmosfera acolhedora e pratos irresistíveis. Com um clima agradável e um ambiente que combina elegância e aconchego, o Grano - Pizzaria e Bistrô- se tornou um destino imperdível em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, para aqueles que buscam uma experiência gastronômica diferenciada.



No Grano, a cozinha italiana é elevada a um novo patamar. Os proprietários Lucas Guerra e Thalita Martins da Costa, dois apaixonados pela arte, viagens e culinária, preparam pratos que vão além do tradicional, incorporando influências internacionais e ingredientes frescos. Cada prato é uma verdadeira obra-prima, repleta de sabores autênticos que encantam o paladar. Desde massas artesanais até deliciosas pizzas, cada refeição é uma celebração da gastronomia, prometendo surpreender até os paladares mais exigentes.





"Tem só dois meses que inauguramos neste novo endereço. Saímos da Avenida beira-rio, onde abrimos em 2022, para este espaço, maior e que nos desafia. Abrimos todos os dias e estamos atraindo clientes não só da região, mas de lugares distantes como Ipatinga e Belo Horizonte. A nossa proposta é oferecer uma gastronomia de qualidade, com muito sabor, e que todos saiam satisfeitos e queiram voltar. Estaremos sempre de portas abertas", comenta Lucas.



Charme e atendimento exemplar

Mandioquinha com carne seca Carlos Altman/EM

O charme do Grano se reflete não apenas em sua decoração sofisticada, mas também na atenção aos detalhes minuciosamente pensados pela Thalita. O atendimento é exemplar, com uma equipe dedicada que faz questão de proporcionar uma experiência memorável a cada cliente. A hospitalidade mineira se une à excelência no serviço, criando um ambiente onde todos se sentem bem-vindos e valorizados. A cartela de drinks é outro diferencial com bebidas saborosas e refrescantes.

Réveillon inesquecível

Pizza de filé com três queijos Carlos Altman/EM



Para este ano, o Grano promete uma das melhores festas de Réveillon da região. Com uma programação especial, o restaurante preparará um menu exclusivo e uma celebração que combina boa música, sabores e uma atmosfera festiva. Os clientes poderão desfrutar de uma noite mágica, celebrando a chegada do novo ano em grande estilo, cercados pelo calor humano e pela beleza do ambiente. Com capacidade para 100 clientes, o restaurante ainda mesas disponíveis. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: 31 991332683