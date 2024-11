Foto foi tirada nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio com o Pão de Açúcar ao fundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ficou fora da foto oficial da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18/11). O democrata estava em uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e se atrasou para cumprir o protocolo do evento.





A “gafe” foi um erro do cerimonial, que deveria ter esperado o presidente norte-americano para tirar a foto, mesmo que a reunião tivesse se estendido ainda mais. A situação também causou a ausência de Trudeau.

Outra ausência foi da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Apesar das faltas, a foto contou com os presidentes da China, Xi Jiping; da França, Emmanuel Macron; da Argentina, Javier Milei; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; e da União Europeia, Ursula von der Leyen; além do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e o das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, representando Vladimir Putin.





Ao todo, 40 líderes convidados para a cúpula participaram da foto oficial nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar ao fundo. Sob o palanque da foto, um painel dizia: Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovada por todo o G20.





A foto oficial do grupo deixou de ser tirada nas últimas duas edições do encontro. Em Bali, na Indonésia, em 2022, e em Nova Deli, na Índia, no ano passado, as autoridades julgaram que seria inapropriado tirar uma foto com o representante da Rússia.