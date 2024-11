O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 55 líderes de governos de todo o mundo nesta segunda-feira (18/11) na rampa do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para o primeiro dia da Cúpula do G20. De pé, o petista cumprimentou um a um antes do início da reunião, alguns de maneira mais calorosa, como Emmanuel Macron, presidente da França, com quem Lula mantém uma relação próxima; e outros de forma protocolar, vide Javier Milei, da Argentina e aliado político de Jair Bolsonaro (PL).





Milei passou pelo tapete vermelho ao lado de sua irmã, Karina Milei. Lula estendeu a mão para o líder argentino, que retribuiu e parou ao seu lado, de braços cruzados, para registrar o momento.

Boas vindas ao presidente da Argentina, Javier Milei, na Cúpula do G20 no Brasil. pic.twitter.com/s3HBEIvVM5

— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

É conhecida a intempestividade do presidente da Argentina em viagens, em especial a países em que não se alinha ao governo ideologicamente. Lula, inclusive, já testemunhou essa face da personalidade de Milei, que, em julho, preferiu reunir-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro a se encontrar com o petista naquela que foi sua primeira viagem ao Brasil como chefe da Casa Rosada.

