Após a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, utilizar a expressão em inglês “Fuck you” (“vá se f**er”, em português) para atacar o empresário Elon Musk em um painel do G20, nesse sábado (16/11), seu nome figura em primeiro lugar nos assuntos mais citados na web. No entanto, essa não é a primeira vez que uma primeira-dama divide opiniões e causa polêmica no Brasil.





Na ocasião, Janja discursava sobre o combate à desinformação e a regulamentação das plataformas quando houve uma interferência em sua fala. Em tom de brincadeira, ela disse: "Acho que é o Elon Musk". Em seguida, emendou: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk".

A primeira-dama, que recebeu aplausos da plateia, teve a sua conta do X hackeada no final do ano passado por alguém que passou a publicar ofensas contra ela, além de menções ao escândalo do mensalão e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.





‘Mijoias’





A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, viralizou nas redes sociais no caso das joias da Arábia Saudita, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria recebido de forma ilegal e vendido, e a esposa, segundo a Polícia Federal, teria conhecimento sobre os pacotes recebidos no Palácio da Alvorada.





Em resposta às críticas e movimentações populares, Michelle afirmou que iria lançar uma marca de joias chamada “Mijoias e semijoias”. "Eu espero que aquela emissora que dizem estar recebendo ‘verbas abundantes’ do atual governo e que gosta tanto de ‘assassinar’ a minha reputação e da minha família faça muita propaganda gratuita para minha coleção”, disse época.





‘Bela, recatada e do lar’

Em abril de 2016, a revista Veja publicou um perfil sobre a ex-primeira-dama Marcela Temer em que a caracteriza como “bela, recatada e do lar”. Às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff (PT), o texto foi o suficiente para causar uma onda de protestos do movimento feminista e memes na internet ironizando a frase e criticando Marcela por ter se casado com Michel Temer (MDB) aos 20 anos de idade, quando ele tinha 62. O casal não se pronunciou.

Em 2017, o celular de Marcela Temer foi invadido e o hacker ameaçou vazar fotos íntimas e conversas da então primeira-dama. Nas mensagens divulgadas, ela aparece dizendo que jogaria o nome do ex-presidente Michel Temer na lama. No entanto, em pronunciamento oficial, Marcela justificou que a frase foi tirada de contexto e que não comentaria sobre o caso.





