Em reunião com mais de 100 prefeitos de cidades integrantes dos países membros do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que tem como prioridade ampliar o financiamento internacional aos municípios e alterar o sistema de governança do grupo, trazendo protagonismo multilateral aos municípios. O encontro, chamado de Urban20, acontece no Rio de Janeiro, neste domingo (17/11).





"As cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana. Elas não podem ser negligenciadas nos novos mecanismos de financiamento da transição climática. Infelizmente, os governos esbarram em uma enorme lacuna de financiamento no Sul Global", disse o chefe do Executivo.

O petista ainda ressaltou o papel “crucial” do planejamento urbano na transição ecológica e no enfrentamento às mudanças climáticas. "Esses mesmos centros urbanos estão desproporcionalmente expostos às consequências das mudanças climáticas, à subida do nível dos oceanos, às ondas de calor, à insegurança hídrica, às enchentes avassaladoras como as que vimos recentemente no sul do Brasil, na Colômbia e na Espanha", afirmou.

Além da comunidade internacional, Lula cumprimentou a prefeita de Contagem, na Grande BH, Marília Campos (PT), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que cobrou o grupo por investimentos internacionais nas cidades.

O presidente ainda pediu que os prefeitos aproveitassem a capital fluminense e não fossem embora com “a imagem de um tempo nublado” na Cidade Maravilhosa. “Deve fazer sol nos próximos dias. Os presidentes estarão trancados em uma sala, mas vocês não”, disse.