A casa de Tiü França, autor do atentado contra o STF, pegou fogo em Santa Catarina

A casa de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, foi incendiada na manhã deste domingo (17/11), na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Tiü é autor da explosão de bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, registrada em Brasília na última quarta-feira (13/11).

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou que, às 6h57, a corporação foi acionada para combater um incêndio na Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Budag.

Segundo registros, uma mulher de 50 anos, moradora do local, foi retirada da residência com queimaduras de 1º, 2° e 3° graus em 100% do corpo. O resgate foi feito por populares. A suspeita é que a vítima seja a ex-mulher de Tiü França.

Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida em estado crítico ao pronto socorro do Hospital Regional Alto Vale.

A casa em que morava Tiü França, em Santa Catarina, foi parcialmente tomada pelas chamas Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

De acordo com os bombeiros, foram necessários 8 mil litros de água para apagar as chamas, que tomaram a residência de 50 metros quadrados.

Ainda não se sabe se a causa do incêndio foi criminosa.

Francisco Wanderley Luiz tinha 59 anos quando morreu durante o atentado de sua autoria na Praça dos Três Poderes. Ele era natural de Rio do Sul, cidade onde concorreu a vereador em 2020 pelo Partido Liberal (PL), mas não foi eleito.

Matéria em atualização.